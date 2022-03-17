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    摩鐵查獲性交易男在房內撿垃圾？一審判刑、二審逆轉無罪

    王男一審被判刑4月，台中高分院二審卻認為證據不足，改判王男無罪。（資料照）

    王男一審被判刑4月，台中高分院二審卻認為證據不足，改判王男無罪。（資料照）

    2022/03/17 08:27

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第六分局在2018年2月27日下午，於一家汽車旅館，查獲4名女子正在性交易，調閱汽車旅館監視器，又發現王姓男子於當天凌晨，開車到汽車旅館，認定王男就是應召站業者，到摩鐵向應召女子收賣淫佣金，王男大呼冤枉，宣稱自己到摩鐵房內撿拾回收物品賣錢，台中地院不採信，依妨害風化罪判刑4月，台中高分院卻認為，王男沒進入賣淫的房間，櫃臺人員也說，讓王男到房間撿東西賺外快，改判王男無罪。

    判決書指出，中市六分局於上述時間，查獲4名女子（其中1人是以觀光名義到台灣的中國籍女子）賣淫，這些女子供稱，每天凌晨會有一名男子，到汽車旅館內收取媒介性交易的佣金（拆帳金），每人每天交出約3000至4000多元，另外，旅館黃姓經理也說，應召站業者駕駛綠色汽車，收錢之外，也會支付房費給汽車旅館，警方調閱監視器，發現王男當天凌晨開綠色車到汽車旅館，認定他就是到摩鐵收「拆帳金」的應召站業者，檢方將他提起妨害風化罪公訴。

    王男辯稱說，他原任職洗衣店，每天到旅館收毛巾送洗，但洗衣店老闆不給他薪水，他就不再收毛巾，這家汽車旅館櫃臺人員，是他大學的學弟，同意他到空房間內撿拾資源回收物，賺一些外快。

    法官卻質疑，「收毛巾」是向應召女收錢的「暗語」，王男宣稱回收一個星期只能賺幾百元，不足以負荷開車到汽車旅館至回收場的油費，辯詞顯然違反事實，不足採信，判刑4月，可易科罰金。

    王男上訴二審，台中高分院法官認為，旅館黃姓經理見過應召站業者，卻不是王男，更啟人疑竇的是，其中一名應召女使用的房間是207，王男並未進入，卻進入203、205、217、218與219號，這些是空房間，卻跳過了207號，旅館櫃臺人員作證說，王男是他學長，會到房間內撿垃圾，之前王男會來收毛巾，此證詞與王男說詞符合。

    另外，證人說，應召站業者收取「拆帳金」之後，會交給汽車旅館賣淫的房費，監視器卻沒拍到王男付房費，二審法官認為，檢方起訴證據，不足以證實王男有罪，撤銷一審判決，改判無罪，檢方可上訴。

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