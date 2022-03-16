白皙屁股蛋快看光！短裙妹當街撲引擎蓋 網友：放大的自己舉手

女子趴在白色轎車引擎蓋上，員警在一旁規勸。（圖取自爆廢公社）

2022/03/16 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕怎麼回事？網友在臉書貼出一組照片，一名穿著火辣的女子趴到轎車的引擎蓋上，屁股的大片白皙皮膚露出，一旁則是有員警在規勸。原PO不禁好奇，這是不是假車禍的現場？照片曝光後引發網友熱議。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文指出，「不小心看到了一場疑似假碰瓷～連警察都看不下去了！通通給我帶回去⋯」只見照片中一名身穿大衣、短裙的女子趴在一輛白色轎車的引擎蓋上，屁股蛋因為姿勢而裸露，一旁則是有員警正在規勸。

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照片曝光後，引發網友熱烈討論，有人指出，畫面中的地點是在台北市中正區汀州路三段靠近辛亥路口；有人認為女子是在製造假車禍，也有人認為是感情糾紛，「碰瓷了啦」、「假車禍吧？」、「為引擎感到非常難過」、「確定不是感情糾紛嗎？」、「車主是不是上酒店沒付錢？」；還有許多網友歪樓「有穿內褲嗎？」、「放大的自己舉手」、「各位我有一台同款車，只要30幾萬機會給你各位啦，自己把握蛤」。

不過，事情不若網友想像，綜合媒體報導，轄區員警指出，這起事件發生在今日（16日）上午7點40分，林姓女模疑似服用藥物後精神恍惚，走到路上隨機攔車，甚至趴到引擎蓋上，受害車主至少有3人。

女子趴在白色轎車引擎蓋上，員警在一旁規勸。（圖取自爆廢公社）

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