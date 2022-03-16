海軍退伍少校持假證件夜潛左營軍區被起訴 另涉洩密查無不法

陳姓退役少校夜潛左營海軍軍區案偵結。（資料照）

2022/03/16 16:11

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄左營海軍提早退伍的陳姓少校，去年11月12日涉持假證件混入營區，翻牆潛入至海軍敎準部辦公室，橋頭地檢署今天依涉犯要塞堡壘地帶法、偽造文書等罪起訴，另涉犯國家安全法洩密部份查無不法。

去年11月12日深夜，34歲陳男偽刻「海軍教準部教訓處處長」之印章，偽造「海軍教準部臨時身分證明」，從海軍左營基地四海哨所徒步進入，13日凌晨大約0點24分，企圖從中正哨所離開。

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但因半夜12點過後，若有人要離開營區，哨所依規定必須向離營者所屬單位查證，當教準部回報「無此人」之際，陳男趁有車輛進出哨所過程，趁隙落跑，哨所緊急通報。檢警隔天在高市遼北街一棟大樓逮捕陳男，未發現違禁品。

起訴書指出，被告所為，係犯刑法第212條、第216條之行使偽造特種文書及要塞堡壘地帶法第6條第1款、第10條第1項之非經要塞司令許可進入要塞堡壘罪嫌。

另被告涉犯國家安全法第2之1條第3款、第5之1條第3項之罪嫌部分，經指揮專案小組追查後，並未查獲其有與外國、中國、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人接觸之證據，故被告此部分查無犯罪嫌疑。

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