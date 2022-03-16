便衣刑警包夾 毒販還以為黑吃黑喊「搶劫」

警方在兩個行李箱內各發現上千包的毒品。（警方提供）

2022/03/16 15:01

〔記者許國楨／台中報導〕張姓毒販吸收計程車運將當小蜜蜂運毒，去年底他攜帶10多萬販毒所得鬼祟開車回老巢時，被埋伏多時員警上前包夾查緝時，他以為黑吃黑竟高分貝大喊「搶劫」企圖掙脫，警方立即表明身分逮人，並起出市價100多萬元的K他命及毒咖啡包，台中地檢署最近偵結依毒品罪起訴張嫌等4人，法院裁定接押。

台中市刑大偵四隊去年間接獲情資，24歲彰化縣張姓男子與同齡陳姓友人組成販毒集團，由陳負責控機（接收叫貨及指派發貨），張則負責集中保管的毒品倉庫，並找來在疫情期間收入不穩定的多元計程車顏姓（43歲）、唐姓司機（45歲）擔任小蜜蜂，利用計程車做掩護，協助販運毒品。

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案經報請台中地檢署湯股檢察官指揮偵辦後，展開蒐證，警方監控期間，發現該集團在台中、彰化等地，以「寶可夢」為暱稱等吸引年輕族群之用語在網路、通訊軟體攬客、販毒，去年底掌握張嫌位在中市北區租住落腳處埋伏，當天張嫌攜帶10多萬販毒所得鬼祟開車回老巢停車場時，警方見機不可失一擁而上。

此時張嫌被兩名便衣刑警左右包夾，一度以為遇黑吃黑竟高分貝大喊「搶劫」企圖掙脫，警方立即表明身分順利逮人，張嫌起初還老神在在辯稱只有吸毒，但警方在其租住處徹底搜索時意外發現2個行李箱，一打開竟分別倒出上千包毒咖啡，共查扣K他命26包（毛重81公克）、毒品咖啡包2050包（毛重9244.5公克）、點鈔機及工作手機。

警方另查扣毒品包裝袋、電子磅秤、藥鏟及封口機等分裝工具，儼然是一個小型毒品分裝場，張嫌見人贓俱獲才坦認販毒，警方初估，現場查獲毒品市價約120萬，全案訊後依毒品罪移送台中地檢署偵辦，檢方聲押張獲准，全案最近偵結，依毒品罪起訴張等4人，移審台中地院後，裁定接押張。

偵四隊長陳聖偉今天表示，依據道路交通管理處罰條例第37條，計程車駕駛人如犯毒品罪經法院判刑確定者，將廢止其執業登記，該販毒集團成員除副業發展不利外，連本業都將不保；販賣、運輸第三級毒品都是7年以上有期徒刑的重罪，勿因僥倖心理鋌而走險，警方將持續不鬆懈執行緝毒工作，貫徹毒品零容忍的目標。

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警方在兩個行李箱內各發現上千包的毒品。（警方提供）

警方當街逮捕張嫌，並在其車內起出毒品。（警方提供）

警方也到張嫌租住處搜索。（警方提供）

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