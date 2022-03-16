狠男當4歲兒面前殺妻逃亡 家屬激動：不能原諒！

死者母親及胞妹難過悲傷到泣不成聲。（記者許國楨攝）

2022/03/16 12:45

〔記者許國楨／台中報導〕台中市昨驚傳夫殺妻案！一對夫妻疑因小孩撫養權問題爭吵後，狠夫竟當著幼兒面前，持利刃朝妻子狠刺一刀，妻子當場倒臥血泊失去生命跡象，經送醫搶救仍不治，狠夫行凶後目前仍在逃，警方今報請檢方相驗，死者與前夫生的兒子也在臉書PO文，希望大家幫忙抓凶手。

據查，43歲陳姓丈夫與小他6歲的林姓妻子目前處分居狀態，妻子帶著兩人4歲的兒子回娘家住，昨上午10時許，林女抱著小孩由胞妹騎車搭載，回到北屯區陳平路住處拿取一些衣物，離去時陳男突然騎車返家，兩人疑因小孩撫養權問題爆發口角衝突，陳男再問了一句「這樣就要走了喔」，隨即將妻子自機車上拉扯下來。

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此時已失去理智的陳男，竟當著妻子胞妹及幼兒面前，持利刃朝妻子胸口猛刺一刀，消防局獲報立即調派水湳分隊救護車到場，發現林女胸口有刺傷，已經沒有生命跡象，經送往中國附醫搶救，急救30分鐘後仍宣告不治。

警方同時間趕到現場拉起封鎖線採證，但陳男已早一步騎著機車逃離，警方漏夜追緝，發現陳男行凶後企圖投靠友人，友人曾勸他出面投案未果，目前仍持續追緝逃亡中陳男；另警方今天也報請檢方相驗，死者家屬對於陳男不顧夫妻情份，竟當著幼兒面前痛下殺手，除情緒激動表示不能原諒，死者的母親及胞妹更是難過悲傷到泣不成聲。

而死者與前夫生的兒子則在臉書PO文，如果有來生，願下輩子再孝順母親，也希望大家幫忙抓凶手。

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