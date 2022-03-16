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    首頁　>　社會

    男大生「傅胖達」外送的鐵馬被偷 歸仁警方逮獲竊嫌找回失車

    王姓學生騎著自行車外送，打工賺學費。（翻攝《我在歸仁的大小事》）

    王姓學生騎著自行車外送，打工賺學費。（翻攝《我在歸仁的大小事》）

    2022/03/16 12:50

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南王姓男大生平日以騎乘鐵馬的方式進行Foodpanda外送，打工賺學費，不料在停放校園圍牆邊之後竟遭竊，失去生財的交通工具，歸仁警方獲報，全力偵辦，不到24小時就查獲竊嫌，順利找回自行車。

    19歲的王姓男子，目前是大一學生，平時也兼差外送員，與常見的騎乘機車者不同，他則以鐵馬代步，努力打工。

    王男本月12日晚上騎乘該自行車前往歸仁區中正北路路段停放，出來之後，卻發現交通工具不翼而飛，就到派出所報案。

    王男也在當地知名臉書社團《我在歸仁的大小事》PO文，附上自行車的特徵，懇請大家一起幫忙協尋；有些商家獲悉他努力打工賺學費，願意贊助購買新的交通工具，網友迴響熱烈。

    歸仁警分局調閱路口監視器，鎖定潘姓男子涉嫌偷竊，13日近午，在高發三路發現他正騎著該自行車閒晃，加以攔查，人贓俱獲。

    歸仁警分局偵查隊長柯景祥表示，潘嫌坦承偷竊，聲稱騎自己的腳踏車行經犯案地點時，正好「破輪」，見四下無人，就偷別人的代步，警方偵訊後依法送辦。

    警方在24小時內迅速破案，順利將自行車發還王姓失主，讓他得以繼續打工賺取學費，家屬相當肯定。

    歸仁分局長邱顯良指出，每樁案件都與人民生命財產相關，無論損失多寡，警方都會積極且迅速將其破獲，維護治安，也呼籲民眾切勿因一時貪圖自身方便，而誤蹈法網。

    王姓學生騎著自行車外送，打工賺學費。（翻攝《我在歸仁的大小事》）

    王姓學生騎著自行車外送，打工賺學費。（翻攝《我在歸仁的大小事》）

    潘姓嫌犯偷走大學生的自行車。（民眾提供）

    潘姓嫌犯偷走大學生的自行車。（民眾提供）

    潘姓嫌犯供稱自己的自行車爆胎。（民眾提供）

    潘姓嫌犯供稱自己的自行車爆胎。（民眾提供）

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