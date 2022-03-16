公車司機「毒駕」撞死行人太累而吸安 高院斥惡劣改判5年6月

三重客運司機許英毫毒駕衝上人行道，釀成一死一傷慘劇。（資料照）

2022/03/16 11:14

〔記者楊國文／台北報導〕曾吸毒被判刑的48歲三重客運司機許英毫，前年9月開車行經台北市內湖區竟打瞌睡，導致車輛衝上人行道撞死行人，另撞傷巡邏員警，檢警查出許肇事前3日曾吸毒竟「毒駕」上路肇禍，一審依「服用毒品致不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪」將他判刑4年6月，家屬怒斥無法接受批評判過輕，上訴後，高等法院斥責許男罔顧大眾安全，今加重改判5年6月。

許英毫過去因吸毒，兩度被逮，法院判刑6個月及拘役20日，前年1月15日才易科罰金執行完畢，竟然擔任三重客運的司機。

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許男不知悔改，前年9月18日在基隆住家吸食安非他命，9月21日晚間8時許，駕駛公車行經內湖路1段358號時，疑因毒癮發作，注意力減弱，在駕駛座上昏睡，導致公車嚴重偏離道路，開上路段右側人行道，不但撞倒停放路旁20輛機車，也撞上當時站在人行道上54歲許姓騎士，許送醫後不治，另名傷者則是騎警用機車巡邏的西湖派出所鄭姓警員。檢方偵查後將許起訴。

士林地院去年4月審理時，法官當庭勘驗車輛行車紀錄器影片，只見許行駛時在不斷偏離車道一路搖晃，甚至一名女乘客於公車亭舉起右手想攔車，許疑似精神狀態不佳竟無視繼續開車，幾秒後身體便向前傾倒，過沒多久整輛公車便衝向人行道，車上乘客尖叫聲四起，過了16秒他才回過神來用台語喊「係啊！（指完蛋了、死定了）」，對此公訴檢察官指控他是因吸毒不能安全駕駛，而不是打瞌睡。

許英毫當庭向法官表示，擔任客運司機近2年，且工時都超過8小時，當公訴檢察官問他多久施用1次毒品，他則遲疑語塞停頓好幾秒才回「不很常，太累會施用安非他命」，檢方怒斥：「你知不知道吸毒不應該開車？」許低頭回應「我知道，不應該」。

士林地院審理後，依符合自首將林減刑，判刑4年6月，家屬批評判刑過輕，高等法院斥責許男明知不能吸食毒品竟還毒駕，並釀成1死1傷慘劇，今加重改判5年6月。還可上訴。

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