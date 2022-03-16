獨居翁深夜報警有「魔神」 大甲警請出「國民女神」相助

大甲警方陪同王姓老翁在天靈宮參拜媽祖。（記者張軒哲翻攝）

2022/03/16 09:53

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲警分局轄區有許多偏鄉獨居老人，面對「囡仔性」老大人要有耐心，交心送暖，溫馨倍感！后里區舊社里一名84歲王姓獨居老翁經常打電話到后里分駐所請求協助，昨日夜間后里分駐所所長李建興、警員王璽睿接獲熟悉的老翁報案，聲稱「家裡有無形玩偶「魔神」，並且在地上撒滿了綠色彈珠」，員警一到熟悉報案的地點「天靈宮」媽祖廟，配合老翁在媽祖廟演出「與神同行」戲碼，安撫老翁情緒後，送他返家就寢。

老翁是位孤苦無依的獨居長者，也是后里區警察、社福單位關懷協助的對象，因為他孤老無友，「110」成為他最佳交友熱線。每當110案件浮現熟悉地址，「后里分駐所」同仁就會心一笑「老大哥需要找人聊天」，馬上驅車前往。

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李建興說，面對使性子不肯回家的老大人，抓住「老人囡仔性」的赤子心境，借助台灣最旺人氣神祇「媽祖」，讓藉故想找人聊天、推託不想回家的無依獨居長者，在女神的見證下，安心助返家，陪他聊聊天、舒解孤寂感，當他說出關鍵詞「警察謝謝你」，轄區警察就知道完成任務。

李建興表示，「銀髮安居，不只是社福問題，也涉及所謂社會安全網」目前台灣老人比重將接近2成，后里分駐所同仁從社會關懷角度出發，面對獨居長者的「無厘頭報案」，往往要耐著性子，秉持「陪朋友聊天」信念，因為這或許是「幫助獨居長者的生命線」，透過關懷老人家紓解心中的孤寂，並藉由陪陪他聊天形式，讓老人家備感溫馨，也覺得社會有所溫暖，每隔一段期間，也會與里長給予老翁一些物資接濟，讓他能夠溫飽。

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