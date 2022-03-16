為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    無船名中國海釣船動機不單純 船上起出空壓機疑似非法潛水打魚

    澎湖漁民指稱查扣的中國越界海釣船，疑似非法潛水電魚船，船上有空壓設施。（澎湖海巡隊提供）

    澎湖漁民指稱查扣的中國越界海釣船，疑似非法潛水電魚船，船上有空壓設施。（澎湖海巡隊提供）

    2022/03/16 09:29

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕14日澎湖海巡隊在貓嶼西南海域，查扣越界中國無船名海釣船，將5名船員連船帶回馬公隊部留置調查，被眼尖的澎湖漁民發現，海釣船過於老舊，船上還有空壓機，疑似非法潛水打魚，澎湖海巡隊證實有空壓機，解除隔離後將偵查。

    澎湖海巡隊調查指出，14日巡防艇在貓嶼西南22浬處查獲「無船名」中國籍漁船於我國限制水域未作業，該船蛇行拒絕停船受檢，巡防艇採取緊追及強靠登檢該船，將涉案人、船押返馬公港留置調查。由於中國疫情嚴重，海巡隊員登船後，船上計有5名船員，第一次PCR檢測為陰性，經詢問船員表示為手釣船，漁獲30公斤已全數海拋，並依法隔離。

    但眼尖的澎湖漁民卻發現，越界無船名的中國海釣船，疑似是從事非法電魚，這類漁船多為藍色木造老船，船後方都有配備樓梯潛水用，等待潮水停了就開始潛水電魚，數量約有10多艘，經常出現在北緯22度50分、東經118度50分，船上應該也有空壓機。一般海釣船會配備架設釣魚竿的架竿器，但這艘船沒有。

    澎湖海巡隊接獲漁民通報，再次登船查看，發現船上有潛水裝備，並有空壓機，但無電纜線，發現時航行中未發現潛水情形，等待中國漁民隔離期滿後，將會進行偵查詢問，懷疑是非法潛水打魚，但大小貓嶼是澎湖海鳥保護區，是否會再依違反保育法追加論處，還需與相關單位進一步研議法令。

    無船名中國船宣稱是手釣船，澎湖漁民指出疑似是非法潛水電魚船。（記者劉禹慶攝）

    無船名中國船宣稱是手釣船，澎湖漁民指出疑似是非法潛水電魚船。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國海釣船越界進貓嶼海域 澎湖海巡隊強勢查扣
    2022/03/15 12:37

    中國海釣船越界進貓嶼海域 澎湖海巡隊強勢查扣
    正妹網紅潛水胸部被船漿打到 蘭嶼店家︰疑點待釐清會負起責任
    2022/02/22 11:21

    正妹網紅潛水胸部被船漿打到 蘭嶼店家︰疑點待釐清會負起責任

    黃金比例布局廣 平衡價值型基金選這檔
    正妹胸口留疤！蘭嶼潛水遭螺槳打傷 她示警：這事務必先確認
    2022/02/17 21:17

    正妹胸口留疤！蘭嶼潛水遭螺槳打傷 她示警：這事務必先確認
    為了土魠魚搏命！5度警告不聽還企圖撞警艇 中國船員揮掃把拒檢
    2022/01/16 17:43

    為了土魠魚搏命！5度警告不聽還企圖撞警艇 中國船員揮掃把拒檢

    航空城客運園區具潛力 區域受惠齊漲
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播