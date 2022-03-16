無船名中國海釣船動機不單純 船上起出空壓機疑似非法潛水打魚

澎湖漁民指稱查扣的中國越界海釣船，疑似非法潛水電魚船，船上有空壓設施。（澎湖海巡隊提供）

2022/03/16 09:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕14日澎湖海巡隊在貓嶼西南海域，查扣越界中國無船名海釣船，將5名船員連船帶回馬公隊部留置調查，被眼尖的澎湖漁民發現，海釣船過於老舊，船上還有空壓機，疑似非法潛水打魚，澎湖海巡隊證實有空壓機，解除隔離後將偵查。

澎湖海巡隊調查指出，14日巡防艇在貓嶼西南22浬處查獲「無船名」中國籍漁船於我國限制水域未作業，該船蛇行拒絕停船受檢，巡防艇採取緊追及強靠登檢該船，將涉案人、船押返馬公港留置調查。由於中國疫情嚴重，海巡隊員登船後，船上計有5名船員，第一次PCR檢測為陰性，經詢問船員表示為手釣船，漁獲30公斤已全數海拋，並依法隔離。

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但眼尖的澎湖漁民卻發現，越界無船名的中國海釣船，疑似是從事非法電魚，這類漁船多為藍色木造老船，船後方都有配備樓梯潛水用，等待潮水停了就開始潛水電魚，數量約有10多艘，經常出現在北緯22度50分、東經118度50分，船上應該也有空壓機。一般海釣船會配備架設釣魚竿的架竿器，但這艘船沒有。

澎湖海巡隊接獲漁民通報，再次登船查看，發現船上有潛水裝備，並有空壓機，但無電纜線，發現時航行中未發現潛水情形，等待中國漁民隔離期滿後，將會進行偵查詢問，懷疑是非法潛水打魚，但大小貓嶼是澎湖海鳥保護區，是否會再依違反保育法追加論處，還需與相關單位進一步研議法令。

無船名中國船宣稱是手釣船，澎湖漁民指出疑似是非法潛水電魚船。（記者劉禹慶攝）

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