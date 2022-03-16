桃市清潔隊員值勤撞爛路邊車 酒測值0.6：前一晚在家吃燒酒雞

停放在路邊的自小客車衰遭波及。（記者許倬勛翻攝）

2022/03/16 09:17

〔記者許倬勛／桃園報導〕每天在大街小巷「巡迴」的清潔公務車，竟成不定時炸彈！任職於桃園市府環境清潔稽查大隊中壢區中隊的63歲劉姓隊員，昨晚8時25分駕駛資源回收車行經平鎮區洪圳路，因喝太茫撞擊停放在路邊的自小客車，轟然巨響引起路人注意報警，酒測值高達0.64，訊後依公共危險罪移送法辦。

據悉，劉姓清潔隊員15日晚間執行勤務，從中壢載運資收物到平鎮某資源回收場卸貨，卸貨後沿洪圳路返回中壢中隊，卻因喝茫了，將剎車與油門搞混，直接撞向停放在路邊的自小客車，車尾幾乎半毀，幸無人在車上、也未造成人員傷亡。

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車禍發出轟然巨響，民眾見狀趕忙報警，經實施酒測，酒測值竟高達0.64，劉男向平鎮警方供稱，是因「前一晚在家吃燒酒雞」所致，自己僅是恍神才會撞上路邊車輛，不斷向警方求饒，但因罪證確鑿，全案仍依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

「陋習何時要改？」市議員黃敬平痛批，清潔隊員酒駕出事的案例屢見不鮮，隊員間值勤飲酒、與鄰里藉「搏感情」跑酒攤的陋習存在已久，導致清潔隊員酒駕出事的案例在各地屢見不鮮，經常登上媒體版面，令人搖頭。

黃敬平表示，桃市環保局過去沒有強制出車前一定要做酒測的規範，是採隨機抽測，且頻率極低，因此讓部分隊員心存僥倖，罔顧民眾安全。

對此環保局表示，隊員執勤期間酒測值超標，將先依據工作規則記一大過嚴懲，並調離駕駛工作，不排除依據勞基法及工作規則規定，最重予以解僱，也將要求各區中隊加強辦理酒測作業，加強宣導道安及執勤規定。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

停放在路邊的自小客車衰遭波及。（記者許倬勛翻攝）

劉姓清潔隊員值勤酒駕。（記者許倬勛翻攝）

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