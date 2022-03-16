7歲兒鐵釘戳眼恐失明全家7名全染疫 失聯移工自首 移民署人道伸援

失聯的越南移工阿勇（化名）神色焦慮地求助移民署，因故鄉7歲兒鐵釘戮眼恐失明全家7名全染疫，失聯移工焦急自首移民署人道伸援。（移民署提供）

2022/03/16 08:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕一名逃逸失聯的越南移工阿勇（化名）神色焦慮地求助移民署，他在半年前因家鄉老父意外受傷癱瘓，在台工作時間又將到期，只好鋌而走險當「落跑」移工，不料，最近越南捎來消息，因兒子受傷住院，全家頻繁進出醫院照顧孩子，防護措施不足，全感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），心繫家人安危，阿勇主動「自首」急返鄉探望。

高雄專勤隊查證發現阿勇在越南的家人三代同堂，7歲兒日前嬉戲跌倒，眼睛被鐵釘戳傷，傷勢嚴重，可能有失明危險，家人頻繁進出醫院照顧孩子，又因防護措施不足，造成三代同堂共7人全都不幸感染新冠肺炎，基於人道考量，專勤隊積極協辦離境手續，並透過「安心接種專案」讓他完成新冠肺炎疫苗接種，安心返回越南照顧家人。

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專勤隊今指出，32歲的阿勇6年多前來台，從事螺絲機台作業員工作，半年前因父親意外受傷癱瘓，需要龐大醫療費用，成為失聯移工逾期未歸，不料，越南疫情疑升溫，他三代同堂的7名家庭成員全染疫，阿勇聽到這消息心急如焚，希望能夠儘快辦妥手續搭機返鄉。

專勤隊人員了解阿勇狀況後，立即協助趕辦離境手續外，建議他透過「外來人口安心接種 COVID-19 疫苗專案」在台接種疫苗，提升自身抗體，返鄉妥善照顧家人，阿勇十分感動，除感謝台灣政府的幫忙，希望以後有機會帶家人一同來台觀光，好好介紹這曾帶給他溫暖的國家。

隊長趙志成表示，專勤隊第一線執勤人員受理案件 時，都會主動關懷並了解對象處境，發掘問題狀況提供相關協助，且移民署推動的「外來人口安心接種疫苗專案」，也會視中央流行疫情指揮中心防疫政策延長，同時維持四不原則，即「不收費、不通報、不查處及不管制」，專案期間不論是失聯移工或在台逾期的外來人口，都可以到指定接種站或醫療院所免費接種疫苗，提高 疫苗覆蓋率能健全國內防疫能量，保護全體人民健康。

失聯的越南移工阿勇（化名，右）神色焦慮地求助移民署，因故鄉7歲兒鐵釘戮眼恐失明全家7名全染疫，失聯移工焦急自首移民署人道伸援。（移民署提供）（記者黃良傑攝）

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