為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    通緝犯市區繁忙街道狂逃 警追200公尺包抄壓制

    警方將沈姓通緝犯壓制在地。（讀者提供）

    警方將沈姓通緝犯壓制在地。（讀者提供）

    2022/03/16 08:05

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，屏東1名沈姓通緝犯到高雄找工作，前晚見警攔檢心虛，先假意配合後，竟跳車馬路狂奔，警方分頭騎車、跑步，前後包抄壓制逮人，昨將他解送歸案。

    警方前晚7時於鳳山區中山西路發現1台雙載的重機違規且形跡可疑，後座乘客沈男（29歲）見警攔檢假意配合後，竟馬上跳車狂奔往旁邊巷弄內逃逸，警方見狀立即跑步上前追緝。

    由於該巷子為U型，警方騎警用機車到前方出口進行包抄，沒想到沈姓通緝犯從巷弄衝出，企圖用身體撞倒員警摩托車，造成重心不穩倒地，所幸警方穩住陣腳。

    過程中沈男沿騎樓與警方進行來回迂迴奔跑，不時穿梭車水馬龍街道好危險，警方雙面夾擊追逐近200公尺，將他壓制在地逮捕，經查為1月28日屏東地檢署發布偽造文書通緝犯，也是毒品強制採驗人口。

    警方調查，沈男稱因不想被關，遲遲不願到案，四處規避警察盤查，還從屏東到高雄找工作，見警攔查因心虛逃逸，仍遭警方壓制逮捕，一度問警「怎麼知道我通緝」。

    警方騎車、跑步分頭包抄，1人從後方追逐，1人騎車從前方攔截，利用停等紅燈的車陣，將沈男收網歸案，沈男得知警方為鐵人常勝軍、短跑高手，直呼「遇到你們有夠衰」。

    警訊後昨將沈男解送歸案，呼籲民眾如收到法院文書，應依法前往說明與入監執行，以免遭到通緝。

    警方將沈姓通緝犯壓制在地。（讀者提供）

    警方將沈姓通緝犯壓制在地。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「真巧！」男看熱鬧打招呼 員警發現他「通緝中」
    2022/03/15 12:39

    「真巧！」男看熱鬧打招呼 員警發現他「通緝中」
    美國警方「搞烏龍」 誤將火辣網紅當成通緝犯！
    2022/03/15 05:58

    美國警方「搞烏龍」 誤將火辣網紅當成通緝犯！

    信義房屋高薪搶才 新鮮人年薪120萬起
    網路吸金3億重判15年 通緝犯因違規迴轉栽了
    2022/03/13 17:41

    網路吸金3億重判15年 通緝犯因違規迴轉栽了
    身背6案通緝嫌打落警密錄器、電腦 逃竄50公尺仍被逮
    2022/03/13 10:04

    身背6案通緝嫌打落警密錄器、電腦 逃竄50公尺仍被逮

    人生「三困擾」 董月花分享解決妙招
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播