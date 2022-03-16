通緝犯市區繁忙街道狂逃 警追200公尺包抄壓制

警方將沈姓通緝犯壓制在地。（讀者提供）

2022/03/16 08:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，屏東1名沈姓通緝犯到高雄找工作，前晚見警攔檢心虛，先假意配合後，竟跳車馬路狂奔，警方分頭騎車、跑步，前後包抄壓制逮人，昨將他解送歸案。

警方前晚7時於鳳山區中山西路發現1台雙載的重機違規且形跡可疑，後座乘客沈男（29歲）見警攔檢假意配合後，竟馬上跳車狂奔往旁邊巷弄內逃逸，警方見狀立即跑步上前追緝。

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由於該巷子為U型，警方騎警用機車到前方出口進行包抄，沒想到沈姓通緝犯從巷弄衝出，企圖用身體撞倒員警摩托車，造成重心不穩倒地，所幸警方穩住陣腳。

過程中沈男沿騎樓與警方進行來回迂迴奔跑，不時穿梭車水馬龍街道好危險，警方雙面夾擊追逐近200公尺，將他壓制在地逮捕，經查為1月28日屏東地檢署發布偽造文書通緝犯，也是毒品強制採驗人口。

警方調查，沈男稱因不想被關，遲遲不願到案，四處規避警察盤查，還從屏東到高雄找工作，見警攔查因心虛逃逸，仍遭警方壓制逮捕，一度問警「怎麼知道我通緝」。

警方騎車、跑步分頭包抄，1人從後方追逐，1人騎車從前方攔截，利用停等紅燈的車陣，將沈男收網歸案，沈男得知警方為鐵人常勝軍、短跑高手，直呼「遇到你們有夠衰」。

警訊後昨將沈男解送歸案，呼籲民眾如收到法院文書，應依法前往說明與入監執行，以免遭到通緝。

警方將沈姓通緝犯壓制在地。（讀者提供）

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