澎湖望安售地弊案 纏訟近10年金主更2審判8年

舊望安鄉公所。（資料照）

2022/03/16 06:49

〔記者鮑建信／高雄報導〕備受矚目的望安鄉公所違法售地弊案，纏訟近10年，幕後金主藍重豐被澎湖地院依貪污治罪條例，判處有期徒刑9年，並經最高法院發回2次，高雄高分院更2審審理後，改判8年徒刑，褫奪公權4年，仍可上訴。

據了解，澎湖縣望安鄉自2002年間起，開放接受全台納稅義務人捐地節稅，總共受理地主捐贈9776筆公共設施保留地。時任寬達信公司董事長藍重豐、董事林廣達（判刑確定）與澎湖縣議員葉明縣（判刑定讞）及葉胞弟即望安鄉長葉忠入（判刑定讞）等人，涉嫌共謀土地標售事宜。

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2012年6月間，望安鄉公所辦理台北、新北、桃園、台中及高雄等地，合計1026筆土地標售案，但因違反都市計畫法等法令，經內政部、縣府發函該公所，要求停止標售，但鄉長葉忠入等被告均置之不理，並於同月25日開標，涉嫌安排藍重豐得標，標價為73億1800萬。

不過，其中48筆土地完成過戶，公告現值為7億3千餘萬元，但藍只支付1億2千餘萬元，葉等人涉嫌圖利藍6億餘元。

案經澎湖地檢署偵辦並提起公訴，澎湖地院依貪瀆罪，判處藍徒刑9年，褫奪公權5年，案經最高法院撤銷發回2次，高雄高分院更2審改判8年，褫奪公權4年。

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