為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    澎湖望安售地弊案 纏訟近10年金主更2審判8年

    舊望安鄉公所。（資料照）

    舊望安鄉公所。（資料照）

    2022/03/16 06:49

    〔記者鮑建信／高雄報導〕備受矚目的望安鄉公所違法售地弊案，纏訟近10年，幕後金主藍重豐被澎湖地院依貪污治罪條例，判處有期徒刑9年，並經最高法院發回2次，高雄高分院更2審審理後，改判8年徒刑，褫奪公權4年，仍可上訴。

    據了解，澎湖縣望安鄉自2002年間起，開放接受全台納稅義務人捐地節稅，總共受理地主捐贈9776筆公共設施保留地。時任寬達信公司董事長藍重豐、董事林廣達（判刑確定）與澎湖縣議員葉明縣（判刑定讞）及葉胞弟即望安鄉長葉忠入（判刑定讞）等人，涉嫌共謀土地標售事宜。

    2012年6月間，望安鄉公所辦理台北、新北、桃園、台中及高雄等地，合計1026筆土地標售案，但因違反都市計畫法等法令，經內政部、縣府發函該公所，要求停止標售，但鄉長葉忠入等被告均置之不理，並於同月25日開標，涉嫌安排藍重豐得標，標價為73億1800萬。

    不過，其中48筆土地完成過戶，公告現值為7億3千餘萬元，但藍只支付1億2千餘萬元，葉等人涉嫌圖利藍6億餘元。

    案經澎湖地檢署偵辦並提起公訴，澎湖地院依貪瀆罪，判處藍徒刑9年，褫奪公權5年，案經最高法院撤銷發回2次，高雄高分院更2審改判8年，褫奪公權4年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    少將核銷2880元餐費判刑4年半 司法院回應了...
    2022/03/15 20:18

    少將核銷2880元餐費判刑4年半 司法院回應了...
    涉收殯葬業者賄賂 屏縣枋寮火葬場2員工收押
    2022/03/15 15:50

    涉收殯葬業者賄賂 屏縣枋寮火葬場2員工收押

    黃金比例布局廣 平衡價值型基金選這檔
    民雄鄉代會主席周榮茂涉貪交保 嘉檢提準抗告被駁回
    2022/03/15 11:56

    民雄鄉代會主席周榮茂涉貪交保 嘉檢提準抗告被駁回
    涉貪被起訴！苗栗縣通霄鎮長陳漢志交保後辭職
    2022/03/13 19:52

    涉貪被起訴！苗栗縣通霄鎮長陳漢志交保後辭職

    航空城客運園區具潛力 區域受惠齊漲
    涉貪急籌150萬交保 枋寮鄉長陳亞麟凌晨PO文回應
    2022/03/12 05:47

    涉貪急籌150萬交保 枋寮鄉長陳亞麟凌晨PO文回應
    枋寮鄉長陳亞麟涉收工程回扣 150萬元交保
    2022/03/11 19:08

    枋寮鄉長陳亞麟涉收工程回扣 150萬元交保
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播