逢虎年就遇祝融？ 台南宏遠興業 徹夜處理殘火

消防人員成功阻絕延燒，並徹夜在現場殘火處理。（民眾提供）

2022/03/15 22:03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國內知名的紡織成衣廠「宏遠興業」倉庫區今天發生大火，由於存放易燃的布料，烈焰、濃煙不斷竄出，一度猛烈，台南市政府消防局陸續出動了46車趕往灌救，成功阻絕延燒至生產線，傍晚前已經撲滅，沒有人員受傷，現場正徹夜殘火處理中。

曾製作總統蔡英文競選外套的宏遠興業，總部位於台南山上區，今天的大火，地方震驚，也回想到12年前的3月份，該公司在甲仙地震後，廠房鍋爐爆炸，一樣慘遭祝融，逢虎年就傳災情，讓附近居民覺得很巧合。

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這起火警，初估燃燒面積約3000平方公尺，損失400萬元，近百消防人員在烈日下辛苦灌救6小時，傍晚前順利撲滅，阻止災情擴大，只是現場悶燒嚴重，已調派怪手翻掘，進行殘火處理。

宏遠興業副總經理向文桂則表示，現場多為半成品，遭燒毀的數量，還在清點中，確切的損失金額仍待計算，感謝消防隊的搶救，廠內人員平安。

向文桂指出，火勢有被阻絕，廠內重要設備並無毀損，公司生產線一切正常，運作不受影響，感謝各界的關心。對於遭到祝融損失，環保局又將告發空污，向文桂也強調公部門依法行事，他能夠理解，坦然接受。

宏遠興業於1988年創立，從紗、布、染整至後加工，是知名的國際智慧紡織廠；總部在台南，另有4個布廠、2個成衣廠，全球共有9個行銷據點，2011年成立自有品牌「幸福台灣Ever Smile」。

宏遠興業白天發生大火，烈焰、濃煙不斷竄出。（記者吳俊鋒攝）

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