美福倉儲大火第6天！連夜拆外牆鋼板 湧出大量濃煙

加長型抓爪破壞美福倉儲後半部的高樓層外牆鋼板，現場大量濃煙排出。（記者魏瑾筠攝）

2022/03/15 21:55

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市蘆竹區美福倉儲10日發生火警後，仍持續悶燒，為更有效排解倉儲內蓄積濃煙，廠方訂製的加長型抓爪，已於今天傍晚抵達現場，經組裝完畢後即進行建物後半部的高樓層外牆鋼板拆除作業，現場不時傳出鋼板掉落地面聲響，並有火光及大量濃煙排出。

針對晚間火警現場又傳出大量濃煙，引起周邊居民抱怨，桃園市政府環境保護局已在事故點下風處南崁高中設置空氣品質監測車，據監測數據顯示，晚上9點時其空氣品質指標為74，屬「普通」等級。

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桃園市政府消防局第三大隊長簡慈彥指出，美福倉儲為密閉式建築物，前半部為地上7層、近36公尺高，後半部為挑高的3層樓冷凍倉庫，雖然廠方從高雄市調來全台最高的32公尺型「大鋼牙」高空作業車，拆除後半部的外部鋼板，但高度仍不足以完全破壞6及7樓牆面。

經協調，廠方昨天向中南部訂製加長型抓爪，並於今天晚間5點50分運抵現場，將其組裝在高空作業車上後，隨即展開拆除作業將6、7樓牆面「夾開」，以利濃煙排出。

由於美福倉儲的特殊性結構不易將濃煙排出，消防員連日不眠不休持續殘火處理，簡慈彥坦言，該建物面積大又挑高，加上又是密閉式，且7樓還存放約8000公升柴油，頂樓又是太陽能板，幾乎集結了所有不利救災因素，導致搶救不易。

簡慈彥說，美福倉儲建物5樓以下已大致完成殘火處理，經評估火場溫度下降，昨由消防員將4座消防砲塔送進6樓內部持續射水線防止火勢復燃，今也派員定時上樓檢視煙流及熱顯像儀數據是否異常。

這場火警於10日晚間10點43分桃園市消防局接獲報案指，美福倉儲失火冒出大量濃煙，消防人員到場發現現場為地上7層、樓高近36公尺的建物，起火點位於4樓的倉儲內部，經拉多條水線灌救，約半小時即控制火勢。

經桃園市消防局出動大批消防人員、消防車前往灌救，翌日下午3點將火勢撲滅，起火原因仍待調查，幸無人傷，但因內部仍持續悶燒，產生的濃煙隨風各處飄散，其惡臭讓人頻頻頭暈、作嘔，就連桃園區居民也抱怨連連，紛紛在各大社群平台發出抱怨。

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