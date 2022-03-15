宏蕾大戰3/17開庭爭親權 司法院曝家事調解方向

司法院少年及家事廳廳長謝靜慧表示，近年離婚及親子事件，約占全部家事調解請求項目8成以上。（記者吳政峰攝）

2022/03/15 20:44

〔記者吳政峰／台北報導〕藝人王力宏鬧婚變，與前妻李靚蕾還為了孩子的探視權對簿公堂，台北地院家事法庭預定17日開庭調解，討論雙方「酌定未成年子女權利義務行使負擔」。司法院少年及家事廳15日舉辦例行記者會，直言離婚及親子事件，佔了家事調解案件的8成。

少家廳廳長謝靜慧表示，近年離婚及親子事件，約占全部家事調解請求項目8成以上，而影響子女身心發展最直接的因素，往往不是事件本身，而是父母衝突的強度，因此司法院追求的家事調解是「以子女為本位」，並以「離婚夫妻，合作父母」為努力方向。

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謝靜慧指出，家事調解程序是在促進當事人平等對話，恢復家庭自治能力，減少對孩子的傷害，並共同尋找合理解決紛爭的方法，進而自動履行調解（和解）成立內容或裁判結果。

謝靜慧說明，司法院自2019年3月起，陸續推動精進法院家事調解業務實施計畫，組成「精進法院家事調解業務諮詢委員會」，建立「法院家事調解空間及設置」、「法院家事調解行政團隊」，未來將優化精進二審法院家事調解效能，並推動調解型律師參與家事調解機制，讓孩子的真正心聲，在大人們的爭執中，也能被聽到，共同守護兒童權利公約所揭櫫的「未成年子女最佳利益」及「自我健全成長發展權」。

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