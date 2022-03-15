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    宜監3管理員收囚犯賄賂 超過10年逃過懲戒

    懲戒法院判三名管理員收賄免議。（記者吳政峰攝）

    懲戒法院判三名管理員收賄免議。（記者吳政峰攝）

    2022/03/15 16:42

    〔記者吳政峰／台北報導〕張姓、戴姓、吳姓等3名宜蘭監獄管理員，2008年收受囚犯9萬元賄款，協助從事相對輕鬆的炊場工作，被判刑2年到2年2月不等刑期，但直到去年才移送懲戒法院審理，合議庭以罹於10年的追訴時效為由，判決免議。

    2008年11月間，3人分別擔任宜監中央台、第六工場、炊場主管，卻沒想到行為舉止有異，已被政風室盯上。政風人員監聽受刑人接見會面的錄音時，發現簡姓受刑人透過家屬，以不法行賄方式，從第六工場改調配至較輕鬆的炊場工作。

    宜檢獲報後指揮偵辦，確定3名管理員收受賄款9萬元，簽擬行賄的囚犯「性行良好無違規紀錄」，協助囚犯調到較輕鬆的炊場工作，觸犯貪污罪，予以起訴。最高法院前年維持3人從2年到2年2月不等徒刑，褫奪公權2年。

    宜監進行行政調查，確認3名管理員確實有違失，情節重大，移請懲戒法院審理。

    懲戒法院指出，根據「公務員懲戒法」，被懲戒人的違失行為如果高過10年追懲時效，即無法懲戒，應為免議。

    懲戒法院表示，本案案發時點為2008年，但去年才送到懲戒法院，已超過10年，罹於時效，且無法補正，日前判懲戒案免議，3人逃過懲戒。

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