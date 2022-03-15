染毒月入10萬不夠花！鴛鴦毒販落網 擁抱痛哭5分鐘

這對販毒鴛鴦落網時，擁抱痛哭長達5分鐘。（警方提供）

2022/03/15 15:52

〔記者許國楨／台中報導〕自稱擔任工程師、月入10萬的廖姓女子，染毒後不但無法正常工作還淪為毒販，連男友都一起販毒，台中市刑大循線逮捕這對毒鴛鴦時，兩人當場情緒崩潰，擁抱痛哭長達5分鐘，訊後仍被警方依毒品罪嫌送辦，最近也被台中地檢署起訴在案。

台中市刑大偵六隊去年10陸續查獲多名毒蟲，經溯源追查毒品來源，發現一對同為25歲的廖女、張男情侶流竄台中販毒布線查緝，監控過程發現這對毒鴛鴦為逃避查緝，除利用手機通訊軟體與毒品上下游聯繫外，並特別使用知名速食店紙袋包藏毒品，意圖掩飾不法規避，但仍逃不過警方鷹眼查緝。

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經警方多月跟蒐掌握兩人犯罪行蹤，見時機成熟持搜索票上門查緝時，現場並起獲安非他命、安毒吸食器、分裝袋等贓證物，廖女因擔心販賣毒品刑責，一度崩潰痛哭，在旁張姓男友雖也遭逮捕，仍不斷的安慰廖女，雙方擁抱痛哭長達5分鐘，張男並向警方表示所有販毒行為均為他所指使，與廖女無關，意圖替女友脫罪。

警方對於兩人深厚的感情雖感到同情，仍痛斥販賣毒品害人害己行為；廖女在警訊中供稱，原本擔任工程師月入10萬，但因染上施用毒品惡習，不僅無法正常工作，且淪為毒品賣家；警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦。

偵六隊長楊志源表示，毒品販售及吸食均違反法律和善良風俗，也是社會治安敗壞的主因，民眾不要因追求好奇、刺激而染上毒癮，龐大的費用不僅讓自己生活大受影響，販賣毒品甚至得承擔10年以上甚至無期徒刑罰則，最終「一失足成千古恨，再回頭已是百年身」終生抱憾。

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兩人使用知名速食店紙袋包藏毒品，意圖掩飾不法。（警方提供）

兩人使用知名速食店紙袋包藏毒品，意圖掩飾不法。（警方提供）

警方查扣安毒及吸食器。（警方提供）

警方查扣安毒及吸食器。（警方提供）

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