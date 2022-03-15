空拍畫面曝光！曾製作小英戰袍紡織大廠大火 火勢已控制

宏遠大火，消防隊員灌救中。（南市消防局提供）

2022/03/15 15:04

〔記者吳俊鋒／台南報導〕曾製作總統蔡英文競選外套的台南山上區宏遠興業倉庫今天上午大火，由於存放易燃的纖維布料，烈焰、濃煙不斷竄出，市政府消防局出動37部各式車輛全力灌救，成功阻絕，避免延燒至生產線，目前火勢已經控制，損失仍待估算；而環保局到場監控後，將依違反空污法告發。

消防局於上午10點38分獲報，隨即調派救災車輛前往，只是現場延燒迅速，持續增加人力，共7個梯次，連緊鄰嘉義的新營分隊都馳援。

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火勢在近午時控制，目前僅剩工廠後方仍燃燒中，持續灌救，消防局也出動空拍機，進行火場監控，協助打火弟兄救災。

環保局表示，宏遠興業的起火點為廠胚布倉庫，接獲訊息後，隨即派員前往現場應變，並展開監測作業，由於濃煙密佈、產生明顯粒狀物造成空氣污染。

環保局指出，由微型感測器監測數據顯示，上午11點測得之PM2.5濃度為84μg/m3，至下午2點已降為35μg/m3，目前由消防局系統顯示，現場火勢已控制住，環保局仍持續監測空品。

環保局將依違反空污法第32條規定告發，可處新台幣10萬元以上、500萬元以下罰鍰。

宏遠大火，消防隊灌救中，由於濃煙造成空污，環保局將告發。（記者吳俊鋒攝）

宏遠大火，消防隊灌救中，由於濃煙造成空污，環保局將告發。（記者吳俊鋒攝）

宏遠大火，消防隊灌救中，由於濃煙造成空污，環保局將告發。（記者吳俊鋒攝）

宏遠大火，消防隊灌救中，由於濃煙造成空污，環保局將告發。（記者吳俊鋒攝）

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