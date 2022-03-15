為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    保全無照騎車闖紅燈 還撞上警用機車害警察腳受傷

    吳男騎車逃跑，最後撞上警用機車才停下。（記者王冠仁翻攝）

    吳男騎車逃跑，最後撞上警用機車才停下。（記者王冠仁翻攝）

    2022/03/15 14:54

    〔記者王冠仁／台北報導〕50歲吳姓保全員昨晚無照騎機車準備去上班，他因為趕時間闖紅燈，被員警騎車上前攔查；吳因先前多次交通違規致駕照被吊銷，他竟心虛而拒檢逃逸，員警自後追趕，最後吳與員警的機車正面相撞，害員警腳踝受傷，吳不僅得吃上多張罰單，也被警方依妨害公務罪嫌送辦。

    警方調查，擔任保全員的吳姓男子，先前因為多次交通違規、繳不出罰單，駕照已被吊銷；但他仍心存僥倖，騎機車趴趴走。他昨晚6時許騎機車要去上班，行經台北市中正路、文林路口時連闖2個紅燈，被巡邏員警發現。

    員警騎車追攔，但吳加速逃逸。吳騎車逃跑約8百多公尺、轉入福國路附近時，員警把警用機車當路障擋在吳前方，吳的機車撞上警用機車後才停下。

    吳告訴警方，他因為怕上班遲到會被扣錢，趕時間才闖紅燈；他發現被員警盯上後，擔心自己駕照已經被吊銷，還恐怕會再吃上罰單，才不願停車而逃跑。

    警方說，吳沒有酒駕，但他逃跑途中又多次違規，警方對他再開出闖紅燈、攔查不停、無照駕駛等罰單，他因為衝撞警用機車還導致員警右腳踝扭傷，也被警方依妨害公務罪嫌送辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    騎士拒警攔查被追進店內酒測超標辯入店才喝 一審無罪二審改判4月
    2021/10/16 14:06

    騎士拒警攔查被追進店內酒測超標辯入店才喝 一審無罪二審改判4月
    小客車遇攔查停了又開還撞警車 5人被逮稱到蘭潭赴約械鬥
    2021/10/03 22:54

    小客車遇攔查停了又開還撞警車 5人被逮稱到蘭潭赴約械鬥

    黃金比例布局廣 平衡價值型基金選這檔
    衝撞警察加速沒逃掉 警連開3槍攔車逮4煞、武士刀、手指虎
    2021/08/05 12:20

    衝撞警察加速沒逃掉 警連開3槍攔車逮4煞、武士刀、手指虎
    毒蟲拒檢闖紅燈惹禍 猛警破窗掛彩忍痛逮人
    2019/06/02 17:42

    毒蟲拒檢闖紅燈惹禍 猛警破窗掛彩忍痛逮人

    人生「三困擾」 董月花分享解決妙招
    板橋警匪追逐！通緝犯拒攔查加速逃逸 警連開6槍逮人
    2019/05/05 17:11

    板橋警匪追逐！通緝犯拒攔查加速逃逸 警連開6槍逮人
    暗夜拒攔查逆向逃跑 5分鐘就被逮法辦 多條罪名等著
    2019/04/30 13:46

    暗夜拒攔查逆向逃跑 5分鐘就被逮法辦 多條罪名等著
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播