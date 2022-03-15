保全無照騎車闖紅燈 還撞上警用機車害警察腳受傷

吳男騎車逃跑，最後撞上警用機車才停下。（記者王冠仁翻攝）

2022/03/15 14:54

〔記者王冠仁／台北報導〕50歲吳姓保全員昨晚無照騎機車準備去上班，他因為趕時間闖紅燈，被員警騎車上前攔查；吳因先前多次交通違規致駕照被吊銷，他竟心虛而拒檢逃逸，員警自後追趕，最後吳與員警的機車正面相撞，害員警腳踝受傷，吳不僅得吃上多張罰單，也被警方依妨害公務罪嫌送辦。

警方調查，擔任保全員的吳姓男子，先前因為多次交通違規、繳不出罰單，駕照已被吊銷；但他仍心存僥倖，騎機車趴趴走。他昨晚6時許騎機車要去上班，行經台北市中正路、文林路口時連闖2個紅燈，被巡邏員警發現。

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員警騎車追攔，但吳加速逃逸。吳騎車逃跑約8百多公尺、轉入福國路附近時，員警把警用機車當路障擋在吳前方，吳的機車撞上警用機車後才停下。

吳告訴警方，他因為怕上班遲到會被扣錢，趕時間才闖紅燈；他發現被員警盯上後，擔心自己駕照已經被吊銷，還恐怕會再吃上罰單，才不願停車而逃跑。

警方說，吳沒有酒駕，但他逃跑途中又多次違規，警方對他再開出闖紅燈、攔查不停、無照駕駛等罰單，他因為衝撞警用機車還導致員警右腳踝扭傷，也被警方依妨害公務罪嫌送辦。

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