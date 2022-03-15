竄改車禍紀錄又偷影片謗同事 保警判關2年4月定讞

2022/03/15 14:03

〔記者張文川／台北報導〕駐地在屏東加工出口區的保安警察第二總隊屏東小隊警員丁冠中，4年前因與隊上劉姓小隊長不和，竟竊取監視器畫面檔案用來誹謗劉收賄，還在執勤時竄改交通事故紀錄，還竄改車禍報案單；一審依妨害電腦使用、偽造文書等罪，將丁員合併判處2年4月，二審、三審都駁回上訴，判刑2年4月定讞須入獄。

判決指出，2018年9月11日下午，某金屬公司顏姓職員帶著5000元紅包，贊助屏東加工出口區廠商協進會，和屏東小隊聯合舉辦中秋烤肉活動，劉姓小隊長通知協進會曾姓總幹事來拿紅包。

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丁員由於與劉員不睦，聽說此事之後，在隊部利用別人的帳號、密碼輸入公務電腦，私自調取顏女手拿紅包與劉員交談的監視器畫面，就用電腦播放影像，再以手機側拍，燒錄成光碟。

隔年2月底，丁妻把光碟交給柯姓男友人，聲稱裡面有劉的收賄證據，希望他向媒體批露，柯拿著光碟告知劉，劉憤而提告，檢警查出丁員違法取得監視器畫面。

另，2019年1月24日上午，柯員開警車巡邏，在屏東市經建路、園北街口的屏東加工出口區2號內出口，與騎電動車的劉姓女子發生車禍，他卻未依規定通報，後來因為劉女要車禍證明以便向公司請假，丁員遂進入警政署交通事故案件處理系統，竄改事故當事人登記聯單內容，交給劉女使用，觸犯偽造文書罪。

丁員與薛姓妻子共犯誹謗罪部分，一、二審皆判處4月徒刑可易科罰金，先前已於二審定讞。

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