「真巧！」男看熱鬧打招呼 員警發現他「通緝中」

53歲廖姓男子（左）由於行蹤不定，未按時出庭應訊遭通緝，沒想到熱情和認識的員警打招呼，才發現自己被通緝。（記者陳恩惠翻攝）

2022/03/15 12:39

〔記者陳恩惠／桃園報導〕昨天傍晚桃園市桃園區民權路上有名男子走著走著就倒在地上，嚇壞路過的人車，附近居民急報警，桃市警桃園分局景福派出所巡邏員警據報前往，協助救護人員確認路倒民眾身分及相關事項，當員警正準備離開時，圍觀群眾中廖姓男子突然熱情地向員警打招呼，員警發現他是轄區內行蹤不定的治安顧慮人口，於是上前盤查，果然發現他正因竊盜案被地檢署通緝中，當場將他逮捕歸案。

桃園警方說，景福所昨天傍晚5點接獲報案，有民眾倒在路邊失去意識，線上巡邏員警張順棋及林沅萱，據報前往民權路協助處理民眾身體不適救護案件，經救護人員初步檢視後，該民眾幸無大礙，由救護人員協助送往醫院檢查治療，員警準備離開時，突然有人跟員警打招呼，張員仔細一看，認出是轄區內的居民、53歲廖姓男子，立刻將他拉住。

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警方說，由於廖男有多次前科，同樣是轄區內治安人口，卻因行蹤飄忽不定，找不著人，日前才因未按時出庭遭桃園地檢署發布通緝中；廖男落網後，大呼倒楣，表示不清楚自己遭通緝一事，只因路過救護現場，發現人群圍觀於是跟著看熱鬧，想說遇到轄區員警就熱情打個招呼，卻不知道自己已經被發佈通緝，員警仍得依法將其逮捕並解送歸案。

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