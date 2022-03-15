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    首頁　>　社會

    無照少年「戰鬥飛行」 台3線S型彎道「犁田」噴出摔邊坡

    機車因事故撞擊，車體毀損破裂，上頭還貼有「戰鬥飛行」的字樣貼紙。（圖由民眾提供）

    機車因事故撞擊，車體毀損破裂，上頭還貼有「戰鬥飛行」的字樣貼紙。（圖由民眾提供）

    2022/03/15 09:32

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣劉姓少年，騎著向朋友借來的機車在台3線三灣鄉路段奔馳，於一處彎道前摔車「犁田」；少年受傷送醫，現場僅留下貼有「戰鬥飛行」的撞毀機車，且車牌已被拆下。這起車禍過程，也被路人拍下，上傳網路，警方已循線通知相關人等到案說明，並依規定處理。

    轄區頭份警分局副分局長吳國偉表示，13日下午3點多，警分局獲報指，台3線105公里處，有重機車自摔事故，員警到達現場，僅發現一輛未懸掛車牌且撞擊毀損的重機車，騎士不知去向，經員警詢問在場民眾，獲知騎士於警方到場前即自行離去。

    這輛機車因事故，車體毀損破裂，上頭還貼有「戰鬥飛行」的字樣貼紙，警方循線調查，發現車禍騎士是家住苗栗市的17歲劉姓少年，所騎的機車是向朋友所借。因少年是無照駕駛，害怕被罰，所以發生事故後，拆了車牌後自行離去，警方除已通知相關人說明，並依法處理、開單告發。

    少年過彎自摔的過程，被路人拍攝下分享，並被傳po到臉書「爆廢公社」，表示「可愛的猴子、都不會讓人失望 秋明山最速の水溝跑法…」，影片顯示，少年騎市於該處S型彎道的第二個彎道前自摔，連人帶車由車道上往路肩滑出，機車撞上電桿、騎士摔落邊坡，引發網友熱烈討論，有網友留言「一樣都是騎車為什麼他的比較好玩可以溜滑梯」。

    機車因事故撞擊，車體毀損破裂，上頭還貼有「戰鬥飛行」的字樣貼紙。（圖由民眾提供）

    機車因事故撞擊，車體毀損破裂，上頭還貼有「戰鬥飛行」的字樣貼紙。（圖由民眾提供）

    少年過彎自摔的過程，被路人拍攝下分享，並被傳po到臉書「爆廢公社」。（翻攝臉書「爆廢公社」）

    少年過彎自摔的過程，被路人拍攝下分享，並被傳po到臉書「爆廢公社」。（翻攝臉書「爆廢公社」）

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