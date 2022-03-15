被迫下跪還錢 男尋仇持大草刀砍殺債主判13年

戴因債務糾紛涉嫌殺人，被高雄高分院判刑。（資料照）

2022/03/15 09:16

〔記者鮑建信／高雄報導〕有毒品前科的戴姓男子遭莊姓債主持電擊棒脅迫下跪還錢，並懷恨莊騷擾其女姓友人，涉嫌持大草刀將他砍死，高雄高分院今上午宣判，依殺人罪判處有期徒刑13年，可上訴。

判決書指出，2020年10月8日，戴男（在押）因欠錢遭莊男持球棒及電擊棒脅迫下跪還錢，莊並查看他手機資料，發現戴另積欠友人蔡女債務後，於是主動與蔡女聯絡，把下跪畫面傳給她，並經常出入蔡女位於苓雅區住處。

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同月18日晚上10點45分，戴男聯絡蔡女後，猜想莊在她家，認為莊騷擾其友人，並想起先前遭辱之事，於是攜帶大草刀，前往蔡女住處，而此時莊看到蔡女手機顯示戴來電，也打算藉此機會教訓他。

晚上11點25分，戴抵達後見莊坐在客廳沙發上，雙方隨即發生口角、衝突，莊握手球棒反擊，一路從屋內打到屋外電梯廳，後因莊不敵，被大草刀砍斷動脈，當場血流如注，送醫急救無效。

戴行兇後逃離現場，苓雅分局據報展開調查，循線前往高雄鼓山區鼓山2路住處，逮捕他歸案，並依殺人罪嫌，移送高雄地檢署偵辦並起訴後，高雄地院則依殺人罪，判處他有期徒刑13年。

戴不服上訴，高雄高分院上午宣判，認為原審判決並無不妥，判決駁回。

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