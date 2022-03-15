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    首頁　>　社會

    屏東工人4度酒駕迷途 高雄見警…尿遁沒逃成

    郭姓工人4度酒駕，喝整瓶高粱酒後騎車上路，酒測值高達1.32毫克。（讀者提供）

    郭姓工人4度酒駕，喝整瓶高粱酒後騎車上路，酒測值高達1.32毫克。（讀者提供）

    2022/03/15 08:49

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，屏東1名郭姓工人戒酒不成竟4度酒駕，喝整瓶1000cc高粱酒後騎車上路，從屏東崁頂要騎去東港，卻迷途騎到高雄鳳山，見警尿遁被識破，酒測值高達1.32毫克，昨將他依法送辦。

    山警分局南成所長林卓材與警員郭哲榮、蔡濡亦等3人前天深夜於鳳山區中崙一路上，發現1名郭姓男子騎車要回家，見警車巡邏經過，立即騎至路旁下車，引起警方注意。

    所長林卓材等人見狀立即下車攔查，郭男竟假裝要尿遁，頻說「要去尿尿啦！」，過程中，警方聞到郭男身上酒味，所長問他是否有喝酒？郭男一直強調「真的確定沒有酒駕」，只是服用酒精錠。

    不過警方以酒精感知器請郭男呼氣，赫見「極紅」酒氣很高，警方依規定供水漱口後實施酒測，男子見騙不過警方，只好配合警方實施酒測，赫見酒測值超標，高達1.32毫克，連警方都嚇一跳。

    警方調查，郭男（35歲）職業是工人，這次是第4次酒駕，他坦承自己有極大酒癮，目前在屏東某醫院作戒酒治療，也服用戒酒藥方，但前天深夜受不了酒癮，在家偷喝1瓶1000cc高粱酒。

    警方查出郭男喝了1瓶1000cc高粱酒後，涉嫌酒後騎車，從屏東崁頂要騎到東港，不料卻迷途到高雄鳳山，警方當場查獲酒駕，依法將他逮捕，並帶回警所偵辦，勸他要好好把酒癮戒掉，才能讓生活回歸正常，警訊後昨將他依公共危險案罪嫌移送法辦。

    警方呼籲民眾勿酒後駕車，自3月1日起酒駕相關刑責已加重，未肇事已從2年改為3年刑責，得併科30萬元以下罰金，最嚴重者累犯致人於死者處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科300萬以下罰金。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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