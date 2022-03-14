4天內同一校園被偷2次 這次害幼兒園停電無法上課

竊賊戴安全帽、專業手套犯案，動作嫻熟。（民眾提供）

2022/03/14 14:06

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市九曲國小今天南棟教室停電，害幼兒園無法上閱讀課，經查是主電纜被偷，校長蕭速農說，4天前中央廚房才被偷40個不鏽鋼製餐桶，他氣憤地說，竊賊明知校園有監視器，還大剌剌走進來、甚至開車偷竊，希望警方盡速破案，還給孩童安全的校園。

仁武分局表示，經查發現校內電纜線3條遭竊，損失約14000元，目前已掌握特定對象，將積極查緝到案。

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九曲國小保全人員今天上午6時30分巡查發現，南棟教室主電纜被剪斷約15公尺，造成南棟全棟停電，該棟教室主要為幼兒園及課任教室，影響學童上課。蕭速農說，幼兒園改上活動式課程，不上閱讀課，課任教室則調整上課。

經調監視器，發現竊案發生在12日凌晨2時30分，頭戴安全帽竊賊翻牆闖進校園，手戴專業手套、拿油壓剪犯案，動作相當嫻熟，得手後不疾不徐離開校園。

無獨有偶，該校8日深夜11時30分發生中央廚房工地竊案，2名歹徒持工具撬開圍籬，將小貨車直接開進校園工地旁，偷走40個舊不鏽鋼餐桶，損失約3萬元。

從監視器畫面觀察，2次竊案並非同批人所為，蕭速農說，竊賊明知道校園都有監視器，還這麼大方地進來偷竊，令人生氣。九曲國小保全人員於夜間6時下勤，翌日上午6時值勤，夜間都是靠機械保全維護校園安全，也讓歹徒有可趁之機。

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