義富商、台空姐爭女兒 女童忐忑上學！執行官到校溝通

詹女的委任律師希望暫緩移交小孩。（記者許國楨攝）

2022/03/14 13:25

〔記者許國楨／台中報導〕義大利藍姓富商與台籍詹姓空姐未婚生女，富商為爭現年8歲的女兒打跨海官司，法院裁定他取得單獨監護權並強制交付，雙方原本今天要會面移交女童，但不願意被父親帶回義大利，希望留台生活的女童，早上仍懷著忐忑心情上學，執行官為此與雙方律師到小學執行交付，但顧及女童情緒，目前持續溝通中。

詹姓空姐與義大利藍姓富商爭女案，台北地院家事法庭今年1月6日裁定，由父親單獨行使8歲女童親權，雖此案仍可抗告，但因富商先前聲請暫時處分，法官另裁定在本案確定前，富商可帶女童到義大利同住，並在今交付子女，但在台灣出生長大，現在已經上小學二年級的女童，為此曾寫信向蔡英文總統求救，她說「今年3月14日會被爸爸帶走，但她想留在台灣跟媽媽和阿嬤阿公一起生活，如果離開最愛的媽媽她的心會碎掉。」

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而女童今天表明要上課正常到校，富商與詹姓空姐也到學校，依照行政命令規定將女童移交給富商，但唯恐影響女童情緒，執行官和雙方持續在學校確認女童意願，詹女的陳姓友人也替詹女說明，表示今天原約定9時30分交付子女，但女童連日來心情不穩，一大早就穿著制服說要來上學，只好讓女童懷著忐忑心情來學校，也讓執行官來學校清楚感受到孩子的個人意願。

陳男說，媽媽沒有不願意交付孩子，前提是建立在孩子的意願及信賴爸爸的基礎下；詹女委任律師也說，義大利疫情嚴重，就在今天17歲以下有多人死亡，貿然把沒有打疫苗的孩子帶到義大利，實在不妥，希望能暫緩。

校方也發聲明指出，詹姓家長爭取小朋友監護權一事，學校作為小朋友安全學習場域，會積極協助小朋友，全力維持學校學生相關權益，不會讓學生因外界受到任何干擾而喪失任何權益；學校也尊重司法判決，與法院行使的職權，學校基於保護孩童立場會協助小朋友，請外界盡量避免輿論影響學校其他學生權益。

執行官到學校溝通並徵詢女童意願。（記者許國楨攝）

詹女的陳姓友人代詹女說明。（記者許國楨攝）

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