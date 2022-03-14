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    入住1天 鴛鴦賊搬光旅舍倉庫、連蓮蓬頭都不放過

    基隆地院近日審結，依觸犯竊盜罪判處吳姓夫妻二人3個月徒刑。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，依觸犯竊盜罪判處吳姓夫妻二人3個月徒刑。（記者吳昇儒攝）

    2022/03/14 12:43

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕42歲張姓女子與丈夫於去年6月2日入住基隆市區某旅店內，卻於隔日清晨侵入旅社傅姓老闆位於9樓的倉庫中，搜刮對講機、行李箱、球鞋、蓮蓬頭等物品，市值近達2萬元。兩人將贓物搬出旅社後，直接到櫃台退房引起老闆懷疑，調閱監視器才知倉庫被搬空，立刻報警處理。基隆地院近日審結，依觸犯竊盜罪判處夫妻二人3個月徒刑。

    檢警調查，張女與吳姓丈夫於案發時入住位於基隆市區的某旅店內，兩人行經9樓倉庫發現無人看守，心生歹意，開始搜刮倉庫內的物品，並將球鞋、遙控器、對講機、對講機充電器、茶具、水壺、照明燈、蓮蓬頭等物品，裝進倉庫內的黑色空行李箱，連同行李箱搬出旅店外，隨即走進櫃台，表示要退房。

    傅姓老闆認為，一般退房都會從旅店內走向櫃台，夫妻二人卻是從外面走回來，感覺有異，便調閱監視器查看。看了才發現夫妻二人搜刮倉庫內物品，趕緊報警處理。

    檢警偵訊時，夫妻二人坦承犯行，檢察官訊後，依涉犯竊盜罪嫌，將張、吳二人起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

    法官審理後認為，夫妻二人犯後坦承犯行，且已歸還所竊財物，考量二人經濟狀況勉持等狀況，分別判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

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