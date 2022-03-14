為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    通緝犯掙脫手銬衝出派出所 3警涉疏失均獲緩起訴

    草湳派出所。（資料照）

    草湳派出所。（資料照）

    2022/03/14 12:46

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市警局楊梅警分局草湳派出所去年發生通緝犯脫逃事件，檢方調查當時盧姓、王姓、李姓警員，分有未注意手銬過鬆、短暫離開值班台等疏失，讓盧嫌有機可趁逃跑，念及3人無前科並於偵查中坦然面對等理由，予以3人緩起訴，並於處分確定後向公庫支付5萬元。

    草湳所員警去年10月31日晚間10點多，在桃園市蘆竹區尚興路逮捕盧姓毒品通緝犯，因他拒絕夜間偵訊，暫被送往楊梅警分局拘留室，隔天上午7點才被帶回草湳所準備訊問，並由盧員以左手上銬方式，將盧嫌銬在人犯戒護區橫桿。

    其後，盧嫌表示尿急想上廁所，返回後重新上銬時，盧員未確認手銬是否過鬆，擔任備勤的王員製作筆錄時，也未再次確認手銬鬆緊程度，直到上午7點39分，李員因志工請吃鳳梨酥，為將志工請回休息區而短暫離開值班台，此時，盧嫌見有機可趁竟鬆脫手銬衝出派出所脫逃，3名員警也被警方函送偵辦。

    3人警訊及偵訊時坦承不諱，並有證人、監視器等證據，檢方認為3人涉有疏失，但審酌3人均無前科、於偵查中能坦然面對，並直承犯行、庭訊態度甚佳，基於刑罰規過遷善目的，自當予以3人啟新機會為宜，因此予以3人緩起訴，緩起訴期間1年，並於處分確定後向公庫支付5萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    受刑人疑不滿遭責罵落跑 全裸躲床下被眼尖員警揪出
    2020/12/24 18:58

    受刑人疑不滿遭責罵落跑 全裸躲床下被眼尖員警揪出
    過失導致人犯脫逃 3名法警緩起訴
    2016/12/30 14:04

    過失導致人犯脫逃 3名法警緩起訴

    八點檔女神驚爆假貨爭議！出面道歉
    時薪只有銅板價、本領得要一打十 法警組協會爭權益
    2016/12/17 15:02

    時薪只有銅板價、本領得要一打十 法警組協會爭權益

    高雄春藝《指尖上的天籟》吳蠻與高雄市國樂團 首度合作
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播