通緝犯掙脫手銬衝出派出所 3警涉疏失均獲緩起訴

草湳派出所。（資料照）

2022/03/14 12:46

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市警局楊梅警分局草湳派出所去年發生通緝犯脫逃事件，檢方調查當時盧姓、王姓、李姓警員，分有未注意手銬過鬆、短暫離開值班台等疏失，讓盧嫌有機可趁逃跑，念及3人無前科並於偵查中坦然面對等理由，予以3人緩起訴，並於處分確定後向公庫支付5萬元。

草湳所員警去年10月31日晚間10點多，在桃園市蘆竹區尚興路逮捕盧姓毒品通緝犯，因他拒絕夜間偵訊，暫被送往楊梅警分局拘留室，隔天上午7點才被帶回草湳所準備訊問，並由盧員以左手上銬方式，將盧嫌銬在人犯戒護區橫桿。

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其後，盧嫌表示尿急想上廁所，返回後重新上銬時，盧員未確認手銬是否過鬆，擔任備勤的王員製作筆錄時，也未再次確認手銬鬆緊程度，直到上午7點39分，李員因志工請吃鳳梨酥，為將志工請回休息區而短暫離開值班台，此時，盧嫌見有機可趁竟鬆脫手銬衝出派出所脫逃，3名員警也被警方函送偵辦。

3人警訊及偵訊時坦承不諱，並有證人、監視器等證據，檢方認為3人涉有疏失，但審酌3人均無前科、於偵查中能坦然面對，並直承犯行、庭訊態度甚佳，基於刑罰規過遷善目的，自當予以3人啟新機會為宜，因此予以3人緩起訴，緩起訴期間1年，並於處分確定後向公庫支付5萬元。

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