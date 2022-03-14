台中惡火罹難者聯合公祭 盧秀燕：助家屬度過難關

台中市中區興中街出租套房大火釀6死慘劇，市府今上午舉行聯合公際。（記者許國楨攝）

2022/03/14 12:46

〔記者許國楨／台中報導〕台中市中區興中街出租套房大火釀6死慘劇，市府今上午舉行聯合公際，市長盧秀燕到場弔唁表示，這起重大災害令人感到難過與不捨，會協助罹難者家屬完成喪葬事宜，並提供相關法律協助，盼助家屬度過難關。

在這起惡火中不幸罹難的6名亡者分別是廖女（66歲）、葉男（42歲）、廖男（43歲）、陳男（64歲）、許女（65歲）及張女（63歲），其中陳男遺體因家屬宗教信仰關係，由家屬領回自行辦理喪葬事宜，另5名罹難者則在今天聯合公祭後，送往大甲火化場火化。

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民政局長吳世瑋表示，此次罹難者治喪處理及公立殯葬設施服務，包含冷凍櫃、禮廳、靈堂、火化及納骨塔安厝、樹葬等喪葬費用皆由市府負擔，盼全力減輕家屬喪葬負擔。

盧秀燕表示，興中街火警的縱火鄭姓嫌犯及莊姓房東已被收押，目前檢警偵辦中，這段時間市府會聆聽家屬意見，請法制局提供相關法律協助，而這起重大災害令人感到難過與不捨，也引發大家對老舊危險建築物稽查及大樓社區公共環境維護的重視，已指示相關單位著手修法，並呼籲中央應制定全國一致的法規遵循，保障全民居住安全。

盧強調，市府針對全市38家已歇業飯店、旅館進行聯合稽查，如發現業者未經申請擅自變更用途等，確定違規就開罰，也呼籲建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全；建築物涉及建物類組變更、室內裝修、應公安檢查申報場所，應依《建築法》相關程序辦理，共同保障市民居住安全，避免憾事重演。

市長盧秀燕到場弔唁。（記者許國楨翻攝）

市長盧秀燕到場弔唁。（記者許國楨翻攝）

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