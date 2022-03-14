精神不濟擦撞路邊停車 小轎車跌落邊坡幸無人傷亡

馬公市新店路發生轎車衝落邊坡車禍，現場護欄散落一地。（記者劉禹慶攝）

2022/03/14 12:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市區今日傳出轎車擦撞路旁停車後跌落邊坡，現場一片狼藉，護欄倒了一排，所幸駕駛自行爬出車窗獲救，馬公警分局據報後到場處理，駕駛酒測值後為0，詳細肇事原因刻由警方調查釐清中。

馬公警分局調查指出，今日上午10時33分，馬公市新店路529號前一輛自小客車，由文澳派出所沿新店路往馬公方向行駛，行經新店路元泰飯店前人行道，不慎擦撞路旁停車，隨後衝出路外撞護欄，導致車頭全毀，所幸駕駛自行爬出車窗脫困，身體無明顯外傷，只是受到驚嚇，但車輛卡在農田中動彈不得。

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警方據報後趕往現場處理，針對徐姓駕駛（64歲）及路旁停車駕駛進行酒測，雙方酒測值都為0，徐姓（64歲）駕駛向警方自訴表示，因精神不繼駕車，行經車禍路段，才會不慎擦撞路旁停車後，再穿越人行道碰撞護欄致肇事，現場無人受傷，警方進行調查釐清肇事責任歸屬。

雖然車禍無人員受傷，但造成的路邊車輛擦撞損失及護欄損壞等費用，都要由徐姓駕駛負責，而路旁停車是抵澎旅遊的遊客團，車輛是向租車行租借，相關賠償事宜由雙方洽談；徐姓駕駛也找來大型吊車，將跌落邊坡的轎車吊起，可明顯看到車頭全毀，車輪也掉落在地，可見衝擊力相當大。

吊車出動將車輛吊起，送往維修廠維修。（記者劉禹慶攝）

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