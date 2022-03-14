為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    精神不濟擦撞路邊停車 小轎車跌落邊坡幸無人傷亡

    馬公市新店路發生轎車衝落邊坡車禍，現場護欄散落一地。（記者劉禹慶攝）

    馬公市新店路發生轎車衝落邊坡車禍，現場護欄散落一地。（記者劉禹慶攝）

    2022/03/14 12:36

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市區今日傳出轎車擦撞路旁停車後跌落邊坡，現場一片狼藉，護欄倒了一排，所幸駕駛自行爬出車窗獲救，馬公警分局據報後到場處理，駕駛酒測值後為0，詳細肇事原因刻由警方調查釐清中。

    馬公警分局調查指出，今日上午10時33分，馬公市新店路529號前一輛自小客車，由文澳派出所沿新店路往馬公方向行駛，行經新店路元泰飯店前人行道，不慎擦撞路旁停車，隨後衝出路外撞護欄，導致車頭全毀，所幸駕駛自行爬出車窗脫困，身體無明顯外傷，只是受到驚嚇，但車輛卡在農田中動彈不得。

    警方據報後趕往現場處理，針對徐姓駕駛（64歲）及路旁停車駕駛進行酒測，雙方酒測值都為0，徐姓（64歲）駕駛向警方自訴表示，因精神不繼駕車，行經車禍路段，才會不慎擦撞路旁停車後，再穿越人行道碰撞護欄致肇事，現場無人受傷，警方進行調查釐清肇事責任歸屬。

    雖然車禍無人員受傷，但造成的路邊車輛擦撞損失及護欄損壞等費用，都要由徐姓駕駛負責，而路旁停車是抵澎旅遊的遊客團，車輛是向租車行租借，相關賠償事宜由雙方洽談；徐姓駕駛也找來大型吊車，將跌落邊坡的轎車吊起，可明顯看到車頭全毀，車輪也掉落在地，可見衝擊力相當大。

    吊車出動將車輛吊起，送往維修廠維修。（記者劉禹慶攝）

    吊車出動將車輛吊起，送往維修廠維修。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    騎士自撞汽車落地 「幽靈」機車續衝50公尺撞警車
    2022/03/14 09:29

    騎士自撞汽車落地 「幽靈」機車續衝50公尺撞警車
    小貨車上國道撞上大貨車 車頭毀損嚴重、駕駛受困
    2022/03/13 14:57

    小貨車上國道撞上大貨車 車頭毀損嚴重、駕駛受困

    升息在即 價值平衡策略抗波動
    台2線濱海公路車撞路燈翻覆 男駕駛自行脫困送醫
    2022/03/13 13:27

    台2線濱海公路車撞路燈翻覆 男駕駛自行脫困送醫
    拖板車車尾夾小貨車離奇車禍 再添1死
    2022/03/13 11:00

    拖板車車尾夾小貨車離奇車禍 再添1死

    國泰世華CMA 積極延攬海外人才
    驚險！ 300萬名車國道突拋錨 駕駛拿警示物穿梭車道揮舞阻追撞
    2022/03/13 10:17

    驚險！ 300萬名車國道突拋錨 駕駛拿警示物穿梭車道揮舞阻追撞
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播