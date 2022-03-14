義大利富商跨海搶女 張廖萬堅：應保障兒童最佳利益

女童媽媽錄影喊話希望孩子父親來台與女兒相處一段時間，聽聽女兒的心願及真實的想法，可以跟他一起放下成見，陪伴小孩。（詹女提供）

2022/03/14 12:39

〔記者蔡淑媛／台中報導〕義大利籍藍姓富商與台籍詹姓空姐爭女大戰，法院日前裁定空姐今天須在法院交付執行移交女兒給富商，但富商未現身，委託律師進行，而之前8歲女童曾寫信希望留台，昨天也再次向媽媽表達不要回義大利，要媽媽去跟爸爸說，立委張廖萬堅接受詹女陳情也表示，女童在台已3年，8歲也有表意能力，親權裁定也是3年前的事，建議法院能保障兒童最佳利益，期盼能暫緩執行，留在慣居地，了解女童感受，待社工、輔導人員介入了解女童情形再評估。

張廖萬堅說，女童昨天仍抗拒回義大利，告訴媽媽說她不要跟爸爸去義大利，她在台灣有阿公、阿嬤和媽媽保護，媽媽還問她可是爸爸要帶妳回去，女童則要媽媽去跟爸爸說不要回去。

請繼續往下閱讀...

張廖萬堅表示，女童在台灣已經居住3年，很適應台灣，也在台灣就讀小學，祖父母及媽媽都照顧很好，女童也不會義大利文，女童已有表意能力，多次表達要留在台灣，現在人也在校上課，法院交付執行，但女童爸爸未現身，而是律師出面，也無相關輔導人員，就要交出女兒。

張廖萬堅說，台灣與義大利無司法互助，但尊重海牙公約的精神，剛藍男律師利用訴訟策略，贏得監護，但藍男打官司爭取親權，法院裁定在官司未確定前就判暫由藍男監護，而女童在慣居地台灣一直被照顧良好，認為交付裁定粗糙，希望能以保障兒童最佳利益，期盼能暫緩執行，加上義大利疫情，讓女童先留台灣，藍男能先修補父女關係，輔導、心理人員也能評估女童狀態，再做決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法