被控聯手虐死男童 男友判11年10月、無照保母3年半定讞

無照保母杜苡彤涉嫌與男友高嘉華涉嫌虐死男童，高男前年被依成年人故意對兒童犯傷害致死罪重判11年10月定讞，杜女今被依傷害罪判刑3年6月確定。圖為示意圖，非新聞當事人。（情境照）

2022/03/14 11:09

〔記者溫于德／台北報導〕高雄無照保母杜苡彤與男友高嘉華共同照顧1歲男童，情侶卻涉嫌虐死男童，杜女還分享施虐照片，高男前年被依成年人故意對兒童犯傷害致死罪重判11年10月定讞，杜女部分，高雄高分院更二審依傷害罪判刑3年6月，最高法院今駁回上訴確定。

判決指，杜女於2015年6月起，受男童母親之託，幫忙照顧1歲大的兒子，每週照顧5天，每月2萬3千元。不料，杜女因男童動輒哭鬧、愛丟扔東西，又不時吵鬧、吐口水，強迫男童罰站。

請繼續往下閱讀...

杜女孩會傳簡訊給高男稱「剛修理完」、「持續跪地中」、」他（男童）快被我打死了」等，且為免虐童事情曝光，還說「他腳那紅紅的很明顯，看可不可以把他弄散」，並隨文附上男童遭罰跪照片。

至於高男，多次將自己正在吸食的香菸、電子菸塞到男童嘴裡，還用力捏住男童臉頰、嘴巴長達10秒，並以慣用右手朝男童頭部連續揮打，或強迫男童不得睡覺、射橡皮筋，總計施虐至少19次。

2015年9月19日，男童不堪受虐全身癱軟，陷入昏迷送醫，搶救6天仍回天乏術。

一審高雄地院審理時，高男辯稱揮打男童時空揮，否認碰觸到男童，男童當時還笑著回應，合議庭拒絕採信，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪，重判高男12年徒刑，二審高雄高分院改判11年10月，最高法院駁回高男上訴定讞。

杜女則在一審時辯稱簡訊內容純屬玩笑，最多只會叫男童罰站，否認會打男童或罰跪，未獲合議庭採信，依故意對兒童犯傷害罪判她3年6月徒刑，二審維持原判，但更一審改認她應能預見高男虐打男童恐致死，卻多次商議凌虐方式且未加以阻止，依成年故意對兒童犯傷害致死罪判刑11年10月，不過，更二審維持一審判決結果，依傷害罪判刑3年6月，最高法院今駁回上訴定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法