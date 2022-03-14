紅燈亮起仍超越停止線 妨害他人視為闖紅燈

號誌紅燈亮起時車輛超越停止線或行人穿越道，可視為闖紅燈的違規行為。（圖由交通事件裁決處提供）

2022/03/14 09:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕日前一位民眾駕車行經路口，當號誌燈變成紅燈時，車輛已經穿越停止線及行人穿越道，駛入左彎待轉區，因此遭開單告發，駕駛人不服提出行政訟訴，結果法院認定駕駛人闖紅燈，判決敗訴。

新北市交通事件裁決處處長李忠台表示，常有民眾開車遇到路口紅燈時，提前進入左轉車道的左彎待轉區，或是超過行人穿越道線、佔用機車停等區等，都屬於闖紅燈的違規行為。

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李忠台說，根據交通部2020年11月2日函釋定義：「車輛面對紅燈亮起後，車身仍超越停止線並足以妨害其他方向人、車通行，亦視同闖紅燈」，各地交通事件裁決單位都會依照相同的標準，判斷此類申訴案是否達到妨害他人通行的要件。

以上述案件為例，經法院勘驗採證相機的連續截圖發現，汽車在左轉專用車道的號誌亮紅燈時，已穿越停止線至左彎待轉區，法院認為車輛提前駛進路口，易危害往來人車，符合闖紅燈違規構成要件，因此判決民眾敗訴。

裁決處表示，紅燈亮起時，車輛不能超越停止線，更不可穿越停止線及行人穿越道，違者將依道路交通管理處罰條例第53條規定，最高處以5400元罰鍰。

紅燈亮起時車輛超越行人穿越道駛入左彎車道，視同闖紅燈。（圖由交通事件裁決處提供）

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