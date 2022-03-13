廢棄車輛空地冒火 消防隊員佈線射水救援

消防人員到場時，火勢猛烈，趕緊佈線射水搶救。（民眾提供）

2022/03/13 21:14

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局今日晚間8時許，接獲民眾通報指出，新豐街某巷內冒出濃濃白煙，消防局立刻派員前往查看。經調查後發現，竟是一輛廢棄的休旅車起火燃燒，抵達時火舌已經竄出。消防人員立刻佈線射水灌救，5分鐘內控制住火勢，起火原因則待進一步調查釐清。

消防隊員到場時發現車內有許多雜物助燃，導致車身被火焰包覆，趕緊射水幸未延燒，且並無人員傷亡，目前已請火災調查科人員前往現場採證，進一步調查起火原因。

消防人員到場時，火勢猛烈，趕緊佈線射水搶救。（民眾提供）

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