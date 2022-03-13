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    男大生囂張「副駕單手開車」女友還錄影！情侶倆出面道歉了

    高雄1名男大生日前以單手、左腳踩踏油門的方式開車，女友還拿出手機錄影，上傳社群平台，引發網友撻伐。（圖擷取自Dcard）

    高雄1名男大生日前以單手、左腳踩踏油門的方式開車，女友還拿出手機錄影，上傳社群平台，引發網友撻伐。（圖擷取自Dcard）

    2022/03/13 21:33

    〔即時新聞／綜合報導〕高雄1名男大生日前坐在汽車副駕駛座，以單手、左腳橫跨踩踏油門的方式開車，後座女友還開心錄影，將影片上傳至社群平台，結果引起大批網友撻伐，如今，情侶倆記取教訓，女友在貼文下留言道歉，男友也聲稱已到警察局自首，表示相當抱歉。

    1名男網友日前在社群平台Dcard以「震撼！比特斯拉還猛的自動駕駛！！」為題發文，分享在1名男大生以單手、左腳橫跨踩踏油門的開車行為，將汽車開上國道，瞬間引起網友怒火，男大生還囂張留言，「好啦就是我啦，那個匿名的有什麼問題，勇敢一點直接密我，還說開車一定要在座位上的？還公共危險哈哈哈哈哈。」

    此外，女友當下拿出手機錄影，將影片上傳至IG限時動態，但如今眼見情況不對，女友也在貼文底下道歉，「不好意思我是拍攝者，很抱歉所做的危險行為造成大家的恐慌，是我不該這樣把不安全行為公布在網路上，也不該做出這種行為，這次事情已經記取教訓。」

    男大生也在底下回應，「唉...好啦，我是本人，今天做了這件事，只是單純想秀想玩一下而已，並沒有想那麼多，也沒想到會引來這些網友分享，我覺得很抱歉，不應該做出這種危險的舉動，那時候的我並不知道，只是覺得都沒超速沒幹嘛的可能沒事，那我現在知道了，我也已經去警察局自首，很抱歉讓你們擔心。」

    高雄警察局交通警察大隊表示，男大生的駕駛行為已屬於危險駕車，已觸犯道路交通管理處罰條例第43條第一項，在道路上蛇行或以其他危險方式駕車，最高可處新台幣2.4萬元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，發生肇事者可吊銷其執照。

    情侶倆已經在貼文底下留言道歉。（圖擷取自Dcard）

    情侶倆已經在貼文底下留言道歉。（圖擷取自Dcard）

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