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    首頁　>　社會

    台南民宅3樓佛廳冒大火 1男房客急逃出

    13日中午12點多，南市北區文賢路1180巷內1棟3樓式透天民宅的3樓佛廳冒出熊熊大火與濃煙。（圖由民眾提供）

    13日中午12點多，南市北區文賢路1180巷內1棟3樓式透天民宅的3樓佛廳冒出熊熊大火與濃煙。（圖由民眾提供）

    2022/03/13 13:34

    〔記者王俊忠／台南報導〕今天上午台南市區天氣晴朗、艷陽高照，祝融似也多關照，上午11點半許，安平區華平路21巷1處民宅失火很快被撲滅；中午12點19分，北區文賢路1180巷1棟3樓式透天民宅的3樓佛廳也冒出熊熊大火與濃煙，消防人車趕抵射水、於中午12點38分即撲滅火勢，幸1男客及時逃出，無人受困。

    中午12點19分許，有民眾打電話向南市消防局119勤務中心報案指，位於北區文賢路1180巷6弄內1棟3樓式民宅失火，3樓位置冒出火舌與濃煙、已經全面燃燒。

    消防局119即派出轄區與附近大批救災人車前往、佈水線射水滅火；消防人員一面滅火、一面訪查得知失火民宅在起火時有1位50多歲的男房客逃出火場，毫髮未損。

    男房客告訴消防人員，當時他人在屋內1樓客廳，有聞到火燒的味道及聽到火勢燃燒的聲音，隨即跑出1樓戶外、抬頭看自己住處3樓佛廳位置已冒出很大火舌，相當嚇人，不知道怎麼會失火？消防人員查知失火的佛廳有置放許多金紙及雜物，因房子有租賃關係，屋主要求消防人員調查起火原因。

    失火戶的鄰居說，消防人員搶救與滅火速度很快，阻隔火勢延燒到鄰戶，值得肯定。

    13日中午12點多，南市北區文賢路1180巷內1棟3樓式透天民宅的3樓佛廳冒出熊熊大火與濃煙，消防人員急搶救。（圖由民眾提供）

    13日中午12點多，南市北區文賢路1180巷內1棟3樓式透天民宅的3樓佛廳冒出熊熊大火與濃煙，消防人員急搶救。（圖由民眾提供）

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