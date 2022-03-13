唬賣假貨要到分局接受調查 銀樓老闆警覺逮假警察

新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

2022/03/13 08:41

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕苗栗縣男子蕭安良異想天開，竟穿著仿製警用外套，到銀樓自稱是警察，還說老闆賣假金飾，要隨他回分局調查，但因老闆感覺有異而報警，讓蕭男這個假警察露餡，新竹地院依冒用公務員等罪將他判刑3月。

判決書指出，44歲的苗栗縣男子蕭安良有毒品、竊盜等前科，去年6月22日晚間頭戴白色全罩式安全帽，正面有警徽圖樣；背面有「POLICE」字樣、身著仿製警用反光雨衣外套，前往竹東鎮某銀樓，自稱是警察要買金條，還要老闆陳男交付金融機構安全維護聯繫簽到簿，並偽簽警員署名。半小時後蕭男又到竹東鎮另一家銀樓，向老闆自稱是交通警察，剛執行完交通指揮下崗，想詢問金價。

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5天後他頭戴白色全罩式安全帽，正面有警徽圖樣；背面有「POLICE」字樣、身著仿製警用反光雨衣外套，再次前往陳男銀樓，自稱是警察並以他涉嫌販售假金飾為由，要求陳男到分局接受調查，因陳男發覺有異而報警處理，經警調閱周遭監視器錄影畫面後，始循線查悉上情。

法官審酌蕭男冒用警察服飾、徽章及官銜，僭行警察職權並偽簽私文書等犯行，不僅損及警察執行職務公信力，且損及他人權益，影響警察機關威信至鉅，最後依公然冒用公務員服飾徽章官銜與僭行公務員職權、行使偽造私文書等罪，判刑3月並處罰金1萬元。

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