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    櫃姐掀「百貨潛規則」告主管 反因「入境隨俗規定」遭判刑

    陳姓櫃姐指控林姓主管盜刷她的信用卡衝業績，林女翻出「入境隨俗」的規定，反告陳女誣告。示意圖。（路透檔案照）

    陳姓櫃姐指控林姓主管盜刷她的信用卡衝業績，林女翻出「入境隨俗」的規定，反告陳女誣告。示意圖。（路透檔案照）

    2022/03/13 00:55

    〔記者王捷／台南報導〕保養品專櫃陳姓櫃姐告林姓主管，為「百貨公司潛規則」盜刷她的信用卡衝業績，但林女喊冤說，有時業績要求高達100萬，櫃姐只好刷自己或親友的卡，等信用卡快結帳時才退刷，這是「入境隨俗」的規定。台南地院濁官認為，陳女是因林女離職不能幫她退刷卡，她不想繳卡費，才對林女提告詐欺、偽造文書，結果林女反告誣告，陳女被判4個月徒刑。

    陳姓櫃姐指控主管林女，為達成櫃位業績，盜刷她與親友的信用卡，她提出證據證明，林女刷卡時她沒有上班，有幾次還在國外，信用卡脫離自己掌控下被林女盜刷，而且沒有經過她同意。

    林女則對檢方指稱，這是「入境隨俗」的規定，小月時需要30到40萬的業績，遇到母親節、周年慶等檔期活動，業績會高達100萬，櫃位業績是「合績」，假設某個月業績沒有達標，櫃上的櫃姐就會刷自己的卡補足業績，因為業績到了才會有獎金，她自己也提供了6、7張信用卡放在公司。

    林女還說，因為時常要退刷、刷卡，櫃姐們提供的信用卡全部都裝進夾鏈袋，放在櫃位抽屜，抽屜也沒有上鎖，因為每張卡繳費時間不同，或是當天有業績要求，即使信用卡持有人沒上班，同事也會依繳費期限不同刷卡，她自己的信用卡也一樣，如果同事發現她的卡快到期，即使她沒上班，也會幫她退刷，這是同事間彼此的默契。

    陳女指稱，她的確把信用卡放在櫃上，但林女使用時並沒有每次都跟她說，所以對林女提告偽造文書、詐欺，她並沒有捏造。

    院檢從林女提供的對話截圖、證人證詞發現，陳女曾提醒林女某張信用卡快到期、某張信用卡快額度到了不能再刷，也曾告訴林女，信用卡都放在櫃位上，能刷多少算多少，足以證明陳女授權給主管林女刷卡，不用每次刷卡時都要徵求陳女同意。台南地院最後以誣告判處陳女4個月徒刑。

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