男子5度吃幼齒被法辦 律師竟要求調閱被害少女成績單

盧男5度對少女伸出狼爪。示意圖，與本案無關。（記者吳政峰攝）

2022/03/12 15:45

〔記者吳政峰／台北報導〕一名盧姓男子2013年透過臉書結識一名就讀國三的少女，連哄帶騙5度發生性關係，但少女耿耿於懷，即便已分手，仍為此罹患社交恐懼症，並前往精神科求診。去年少女鼓起勇氣提告，盧男的律師卻要求調閱她的成績單，惟高等法院認為沒必要，予以否決。合議庭審酌雙方已和解，決議判刑1年，緩刑3年，免入獄。

盧男是名研究助理，2013年間透過臉書亂槍打鳥加好友，結識了該名少女並交往。盧男明知少女就讀國三，懵懂無知，卻克制不住衝動，以泡溫泉之名把她約出來，雙方發生性關係，兩人還在少女家中、盧男租屋處滾床單，前後5度發生性關係。

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而後兩人分手，少女對性事逐漸有概念之後，對於盧男趁她年幼未經世事而性交的行為無法諒解，一直記在心中，成為心裡的痛，又不敢跟別人說，隱忍在心，影響身心發展，不只得了社交恐懼症，還得求助精神科，求學與生活品質大打折扣，到了2021年，她決定報警。

盧男承認5度吃幼齒，但強調雙方是合意性交。盧男的律師更出奇招，聲請調閱少女的國高中學習成績及出缺席、獎懲、輔導等紀錄，欲證明她因本案所造成的精神損害程度。

高院衡酌，案發當時雙方處於男女朋友交往關係，性行為智識及自主能力均未臻成熟的少女，是否因盧男的所作所為，而造成長期身心健康與人格發展有不良影響，並非可由短期的學業表現所能得知。

高院認為，學業及出缺席等資料，與少女精神上所受創傷程度的關聯性甚低，且此舉將使少女陷入遭人好奇而探聽調閱目的，產生二度傷害的危險，因而決議駁回律師生請。

高院表示，盧男應訊時承認犯行，表達願彌補賠償損失的態度，於審理時達成和解並付清賠償金額，可認具有悔意，願對己身犯行負責。合議庭審酌盧男一時失慮犯法，經過司法程序應該有所警惕，無再犯之虞，決定判刑1年，緩刑3年，可上訴。

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