女子拉K見警嚇壞發抖 稱失業顧2娃吸毒抒壓

陳女失業養2幼童竟拉K抒壓，警查獲勸說她為了孩子不要吸毒。（讀者提供）

2022/03/12 14:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名陳姓女子因失業找不到工作，又有2名幼童要養，昨晚因壓力大躲在鳳山火車站後方空地拉K，警方巡邏查獲陳女拉K，陳女嚇壞將香菸丟地，緊張到手不停發抖，警方查扣4支K菸今將她依法裁處，勸說她「孩子還那麼小，不要再拉K了」，她承諾為了孩子會好好工作，不再沉淪毒海。

鳳山警分局鳳崗所巡邏警網巡佐洪博彥、警員徐振家昨晚8時許，巡邏經過鳳山火車站後方空地時，發現1名陳姓女子（28歲）躲在告示牌後方陰暗處，引起警方注意上前盤查，不料陳女見警很心虛，立即將手上香菸丟棄地上。

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警方盤查過程中，陳女緊張到手不停發抖，員警驚覺有異仔細盤問，並檢視機車置物箱內物品，眼尖發現香菸盒內的香菸，明顯為俗稱「老鼠尾」重新將香菸捲入樣貌，陳女自知難逃警方銳眼，坦承剛才吸食含有K他命的香菸。

警方於陳女持有香菸盒內查獲K菸共4支，陳女稱目前在家照顧2名幼童，仰賴家人資助過活，待業經濟壓力大，才會以吸食K菸這種錯誤的方式抒壓，對於自己施用毒品感到懊悔。

所長施東祈勸說她「孩子還這麼小，不要再吸食毒品了」，應該多為自己和家人著想，切勿再吸食毒品，陳女承諾為了孩子會好好工作，不再沉淪毒海。

警訊後今將她違反依毒品危害防制條例罪函送裁處。警方提醒民眾留意毒品是一切犯罪的根源，影響民眾生活安全甚鉅，警方致力於消滅犯罪根源，呼籲民眾共同維護社會治安，拒絕毒品。

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警方查扣陳女持有香菸盒內有4支K菸。（讀者提供）

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