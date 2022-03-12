台大水里營林區火警 火焰沖天7小時後才撲滅

南投縣水里鄉台大實驗林管處水里營林區昨晚發生火警，熊熊大火直竄天際，消防人員拉水線深入火場灌救。（民眾提供）

2022/03/12 11:37

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣水里鄉隸屬於台大實驗林管處的水里營林區，昨晚8時許突然發生火災，因現場堆置許多枯木等易燃物，瞬間，火焰沖天，在昏暗夜色中顯得更加熾烈，南投縣消防局接獲通報後，立即拉水線展開灌救，費盡7小時的努力，才在今日清晨3時許將火勢控制，還好無人受傷也未波及民宅，可謂是不幸中之大幸。

「火災…趕快打119報案…」，位於台大實驗林管處水里營林區附近的住家民眾，昨晚一見營林區竄出熊熊大火後，莫不奔相走告，並做好隨時撤離的防災、減災準備。

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南投縣消防局接獲通報後，除立即指示水里、集集、信義、名間、竹山等消防分隊火速趕抵現場灌救外，也群呼義消支援，惟在風勢助長下，火舌竄燒十分快速，營林區人員遂配合打火弟兄灌救動作，駕駛挖土機闢建防火線，以防火勢悶燒與波及鄰近社區民宅，在大家分工合作、齊心努力下，直至清晨3時許，火勢才順利獲撲滅。

消防人員表示，此次火災起火點還好位於營林區戶外堆置枯木的地點，所以並無人員受傷，連帶辦公房舍也未受損，至於起火原因則有待進一步調查。

水里營林區附近住家民眾說，台大實驗林管處轄下設有溪頭、清水溝、和社、內茅埔等營林區，唯獨水里營林區最特殊，還設有木材利用實習工廠，懷疑火災與其材料管理不夠細膩有關。針對地方民眾的心聲，台大也允諾會自我反省、檢討，避免類似意外重演。

南投縣水里鄉台大實驗林管處水里營林區昨晚發生火警。（民眾提供）

南投縣水里鄉台大實驗林管處水里營林區夜晚發生火警，營林區人員駕駛挖土機協助滅火情形。（民眾提供）

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