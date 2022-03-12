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    火舌從14樓窗戶竄出！基隆社區深夜火警 急疏散住戶

    基隆市新豐街「海洋世界」大型社區昨深夜驚傳火警，不斷有火舌從14樓窗戶竄出。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市新豐街「海洋世界」大型社區昨深夜驚傳火警，不斷有火舌從14樓窗戶竄出。（記者林嘉東翻攝）

    2022/03/12 09:12

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市新豐街「海洋世界」大型社區昨天深夜驚傳火警，不斷有火舌從14樓窗戶竄出，消防員趕緊疏散住戶，幸未傳出人員受傷，虛驚一場。

    「海洋世界社區起火了！」基隆市消防局昨天深夜11時許接獲報案，八斗子消防分隊火速趕抵，發現起火點是在14樓，且不斷有火舌從窗戶竄出，情況危急。

    消防員逐層爬上14樓後，趕緊疏散相鄰住戶共23人到樓下，再佈水線上樓灌救。

    帶隊的第一大隊副大隊長余宗庭指出，雖然社區有消防栓箱水線，但為了確保滅火的水源充足，還是要求隊員們拉一條水線上樓灌救。余表示，由於起火點在14樓，隊員與支援的義消揹著水帶跑上跑下，共接了6條水帶，才上到14樓，接著花了半小時順利撲滅火勢。

    消防員撲滅火勢下樓時，個個氣喘吁吁，滿頭大汗；余宗庭指出，只要成功撲滅火勢，沒有住戶受傷，流再多汗都值得。

    火勢撲滅後，火調科人員勘驗火場發現，起火點是在臥室內的一條延長線短路引發火勢，還好起火時，屋內3人都沒有入睡，趕緊逃出火場，通報消防局滅火。

    基隆市消防局此次灌救調度各消防分隊消防車、水箱車、雲梯車共17台，與37名消防人員滅火。

    消防員趕緊疏散住戶到樓下。（記者林嘉東攝）

    消防員趕緊疏散住戶到樓下。（記者林嘉東攝）

    基隆市新豐街「海洋世界」大型社區14樓火警，消防隊員在一樓待命救援。（記者林嘉東攝）

    基隆市新豐街「海洋世界」大型社區14樓火警，消防隊員在一樓待命救援。（記者林嘉東攝）

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