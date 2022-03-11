逆轉！國道收費員補貼案 最高行政法院發回更審

國道收費員自救會行政訴訟案被台北高等行政法院駁回，上訴後，最高行政法院認為原審未查明清楚，今廢棄發回北高行更審。（資料照）

2022/03/11 19:52

〔記者楊國文／台北報導〕國道收費自救會在6年前與當時行政院政務委員林萬億、勞動部長郭芳煜會商達成結論，但自救會認為行政院未依約給付，打行政訴訟索討應給付自救會的600萬元，台北高等行政法院認為該會商結論不是行政契約，僅為補貼的基本共識，請求給付沒有理由，判決駁回，上訴後，最高行政法院認為原審未查明清楚，今廢棄發回北高行更審。

最高行政法院判決指出，自部分末代收費員組成自救會進行抗爭並訴求權益後，行政部門即派員與自救會自2016年4月29日起數度進行協商。

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同年7月22日爲研商解決國道收費員爭議，更由行政院林萬億政務委員辦公室邀集交通部、勞動部等開會，主持人林萬億政務委員在會中指示：「1.配合總統承諾，應盡力協助國道收費員順利完成轉置就業及擬定專案補貼計畫。……5.後續具體作法如下：（1）請勞動部與交通部針對專案補貼條件及金額研擬具體方案……。（3）兩部會研擬完成具體方案後，由本人親自主持，相關單位出席，與自救會代表進行專案協商會議。」後來於同年8月16日達成會商結論。

分析此「0816會商結論」所載專案補貼的計算依據、及給付日期均相當明確，並由自救會會長等人、林萬億與當時勞動部長郭芳煜在上面署名，雖然各項請求的受領權人於會商當日未提出具體名單，而附在附件上，但是這並非不能事後補正，因此台北高等行政法院未依職權查明，即不得逕予認定「0816會商結論」未發生法律效力。

其次，自救會代表人雖曾參與勞動部與交通部高公局所擬「國道實施計程電子收費依法解僱之收費員就業安定補貼要點（草案）」會議，但該要點是否是執行「0816會商結論」第6項「前開結論政府與自救會各自循內部（法定）程序處理」的細節性程序規定，事涉「0816會商結論」是否為行政契約的認定，但北高行並未查明。

再者，若依自救會主張「0816會商結論」為行政契約，但其中一方是由林萬億、郭芳煜二人簽名，並非行政院、勞動部，則林萬億、郭芳煜究竟是以何身分而簽署，有查明的必要。

最後一項重點，是自救會在原審北高行審理時，提出2016年8月16日會商當日現場錄音及譯文逐字稿，而此項證據關係「0816會商結論」的性質，但北高行未深入調查認定，有未盡調查證據及判決不備理由的違法，因此今廢棄發回北高行更審。

此案源於，政府推動建置國道高速公路電子收費，2014年1月1日國道電子計程收費開始全面實施，有947位末代收費員則以支付轉職輔導金、轉置工作等方式安置，他們有部分對遠通公司轉置工作進度、方式不滿，並對高公局發給資遣費的計算有疑義，於是組成自救會發起抗爭。

2016年8月16日行政部門與自救會代表進行協商後，雙方達成「林政務委員、勞動部與國道收費員自救會會商結論」（簡稱0816會商結論），代表行政部門與自救會協商的行政院政務委員林萬億、勞動部長郭芳煜均在該會商結論上簽名。後來，行政院各相關部會組成工作小組，自救會亦派人列席會議，於同年12年19日由勞動部、交通部會銜訂定「國道實施計程電子收費依法解僱之收費員就業安定補貼實施要點」。

不過，自救會認為，行政院等未依「0816會商結論」完全履行，提起行政訴訟，主張「0816會商結論」是行政契約，請求行政院、勞動部應給付自救會600萬元。但遭北高行認定自救會請求給付無理由，判決駁回。

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