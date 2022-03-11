基市台62、62甲區間測速4/1起執法 罰款3000元起跳

基隆62甲出口端下坡又轉彎，經常發生事故，將實施區間科技執法。（記者盧賢秀攝）

2022/03/11 15:56

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市台62線與台62甲線區間測速4月1日開始執法，違規超速罰款3000元起跳，希望能夠減少交通事故，是基隆市首度實施區間測速的2路段。

據交通隊指出，台62線（速限80公里）因貨櫃車、砂石車等大型車多，常因車速快，又未保持安全車距，致發生嚴重交通事故；台62甲線基隆端東海街口（速限40公里），沿路彎道且坡度大，雖然2路段都有固定式測速照相，但大小車禍不斷，統計近3年來每年都有100多件事故，造成1人死亡、62人受傷。

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基隆市警察局交通隊規劃在台62線西向11.3K至6.2K（全長5033公尺），台62甲線北向2號隧道至東海街出口（全長1068公尺）易超速肇事路段設置區間平均速率偵測科技執法設備，提升行車安全。

該設施日前已通過資安檢測，並於3月10日取得經濟部標準檢驗局檢定合格，因此即日到月底宣導期，4月1日時起正式執法取締，違規超速罰鍰3000元以上、6000元以下。

交通隊表示，科技執法處罰是一個手段，目的是希望駕駛遵守交通規則，減少超速造成的傷亡事故。

台62線萬瑞快速道路4月1日起實施區間測速執法。（交通隊提供）

台62甲東岸聯外道路出口端4月1日起實施區間測速執法。（交通隊提供）

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