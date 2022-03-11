原民會論壇表演勇士舞被控侵權 奇美部落求償300萬敗訴

舞團跳奇美部落勇士舞。（資料照，原民會提供）

2022/03/11 12:34

〔記者張文川／台北報導〕原住民族委員會2018年8月1日在「南島民族論壇」表演「奇美勇士舞」，阿美族奇美部落認為原民會未經部落授權即擅自利用，侵害原住民傳統智慧創作，提告向原民會、承攬廠商優利公司求償300萬元。台北地院今判奇美部落敗訴。可上訴。

奇美部落提告主張，原民會與優利公司未經授權使用Pawali-Ciopihay舞蹈與歌曲，也未經授權穿上Pawali阿美族奇美部落勇士服飾、傳唱Kahahayan阿美族奇美部落送靈祭歌。律師強調，原民會將每段歌詞、舞步都已展演完畢，屬於「完全利用」。

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原民會答辯，相較於奇美部落連續4天舉辦豐年祭，在祭典上每天連跳8至9小時舞蹈，原民會的活動當天僅跳8分鐘，利用比例輕微，應屬合理使用，且原民會主觀上是基於公共利益而使用奇美部落的創作，客觀上也已註明出處，論壇的用意是為了宣揚奇美部落美麗的歌舞，是出於善意使用，並無不當；優利答辯稱，活動出發點是為了推廣原住民族文化，可透過訴訟外方式解決，無須以訴訟解決。

全案於今年1月18開庭辯論時，奇美村長蔣國雄強調，勇士舞用於祭典，歌舞存在禁忌、限制，平時不會隨意跳唱，原民會卻未經部落授權，便公開宣傳勇士舞，當然有造成傷害；部落也強調，幾度和原民會溝通時，原民會都說是合理使用，舞碼是主委欽點，卻不顧專用權上載明的禁忌，只適合在嚴肅的部落歲時祭儀或以奇美部落為主體對外展演，不宜任意去脈絡化表演。

案經北院審理，今駁回奇美部落之訴，判原民會與廠商免賠。判決理由尚未公布。

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