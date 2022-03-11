為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    原民會論壇表演勇士舞被控侵權 奇美部落求償300萬敗訴

    舞團跳奇美部落勇士舞。（資料照，原民會提供）

    舞團跳奇美部落勇士舞。（資料照，原民會提供）

    2022/03/11 12:34

    〔記者張文川／台北報導〕原住民族委員會2018年8月1日在「南島民族論壇」表演「奇美勇士舞」，阿美族奇美部落認為原民會未經部落授權即擅自利用，侵害原住民傳統智慧創作，提告向原民會、承攬廠商優利公司求償300萬元。台北地院今判奇美部落敗訴。可上訴。

    奇美部落提告主張，原民會與優利公司未經授權使用Pawali-Ciopihay舞蹈與歌曲，也未經授權穿上Pawali阿美族奇美部落勇士服飾、傳唱Kahahayan阿美族奇美部落送靈祭歌。律師強調，原民會將每段歌詞、舞步都已展演完畢，屬於「完全利用」。

    原民會答辯，相較於奇美部落連續4天舉辦豐年祭，在祭典上每天連跳8至9小時舞蹈，原民會的活動當天僅跳8分鐘，利用比例輕微，應屬合理使用，且原民會主觀上是基於公共利益而使用奇美部落的創作，客觀上也已註明出處，論壇的用意是為了宣揚奇美部落美麗的歌舞，是出於善意使用，並無不當；優利答辯稱，活動出發點是為了推廣原住民族文化，可透過訴訟外方式解決，無須以訴訟解決。

    全案於今年1月18開庭辯論時，奇美村長蔣國雄強調，勇士舞用於祭典，歌舞存在禁忌、限制，平時不會隨意跳唱，原民會卻未經部落授權，便公開宣傳勇士舞，當然有造成傷害；部落也強調，幾度和原民會溝通時，原民會都說是合理使用，舞碼是主委欽點，卻不顧專用權上載明的禁忌，只適合在嚴肅的部落歲時祭儀或以奇美部落為主體對外展演，不宜任意去脈絡化表演。

    案經北院審理，今駁回奇美部落之訴，判原民會與廠商免賠。判決理由尚未公布。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    原民會表演奇美勇士舞被部落控侵權求償300萬 北院訂3/11宣判
    2022/01/18 14:45

    原民會表演奇美勇士舞被部落控侵權求償300萬 北院訂3/11宣判
    未精確演出文化精髓 原民會向奇美部落道歉
    2018/08/23 16:47

    未精確演出文化精髓 原民會向奇美部落道歉

    升息在即 價值平衡策略抗波動
    表演「奇美勇士舞」遭疑侵權 原民會：絕無違法
    2018/08/08 17:20

    表演「奇美勇士舞」遭疑侵權 原民會：絕無違法

    紛擾局勢的基金選擇
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播