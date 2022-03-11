離奇！拖板車下交流道 驚見車尾卡貨車1死1傷

拖板車車尾竟卡著一輛小貨車，1死1傷。（圖由民眾提供）

2022/03/11 11:28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕51歲黃姓男子凌晨駕駛拖板車行經該路段，突聽到車尾發出異音，以為車輛機件故障，往前開了1公里、就近下三義交流道下車檢查，赫然發現車尾竟卡著一輛小貨車，車內2人遭夾困；經消防隊員花費1個多小時搶救，男駕駛送醫不治、女乘客傷重住院治療中。全案由國道警方調查中。

苗栗縣消防局於今天凌晨3點45分獲報，指三義車亭休息站有車禍受困救助案，派遣三義分隊人車前往救援，到場發現一輛貨車卡在拖板車尾，貨車車頭嚴重凹陷變形，車內有1男1女受困。

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消防人員動用破壞器材，花費1個多小時，陸續將貨車駕駛31歲林姓男子、乘客35歲張姓女子救出，雙雙送至大千醫院；林男送醫時已無生命跡象、搶救宣告不治，張女則是骨盆腔和肝臟出血、送入ICU 治療觀察中。

拖板車駕駛黃姓男子向國道警方表示，他載運滿車的沙拉油，由彰化埔心準備至新北五股，行駛到國1三義北上爬坡路段時，在北上151.3公里最外側的爬坡車道，突然感覺後方有狀況、聽到怪聲音，因前方就是三義交流道，他就近開下國道，到三義車亭休息站，下車驚見有貨車卡在車尾，趕緊打電話報案。

國道3隊警方初步調查，拖板車駕駛黃男沒有酒駕，貨車駕駛林男經醫院抽血也無酒精反應。因事故當時未下雨、沒有起霧，研判貨車未注意前方動態，追撞爬坡車速較慢的拖板車，但詳細肇事原因仍待調查釐清，並呼籲汽車行駛於高速公路應注意前方狀態，並保持適當安全距離。

拖板車車尾竟卡著一輛小貨車，1死1傷。（圖由民眾提供）

拖板車車尾竟卡著一輛小貨車，1死1傷。（圖由民眾提供）

拖板車車尾竟卡著一輛小貨車，1死1傷。（圖由民眾提供）

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