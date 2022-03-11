被控下藥槍殺男密友 陳萬庭逆轉無罪確定

男子陳萬庭（中）。（資料照）

2022/03/11 11:15

〔記者張文川／台北報導〕新北市男子陳萬庭，6年前被控在汽車旅館下藥迷昏劉姓男員工兼密友，再持槍射擊太陽穴致死，陳自始至終矢口否認殺人，堅稱劉男是舉槍自戕，法院一審至更二審都不採信，先後將陳各判刑14年至18年；但高院更三審大逆轉，認定無法排除劉男吸毒後舉槍自盡，且若是陳開槍，不會試圖搭救劉男，前年12月改判無罪；最高法院駁回上訴，陳萬庭確定無罪。

高院2020年12月16改判無罪時，同時裁定陳萬庭以30萬元交保，限制住居與出境、出海，陳獲釋後隨即返回瑞芳老家。

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全案一審至更二審都不採信劉男自戕說法，一審判15年，二審加重改判18年，更一審判17年，更二審扣除已定讞且執行完畢的持有改造槍枝刑期3年6月，改判14年。

陳萬庭共被收押約4年10月，如今殺人罪無罪確定，陳可向高院聲請刑事補償金時，但應先扣除槍砲罪的3年半，可以求償1年4月，由法院審酌每日補償1000元至3000元，約可獲補償48萬5000元至145萬5000元。

檢方起訴指出，2014年陳萬庭僱用劉男後，發展為密友，2人租屋同居，2016年2月劉男向陳提分手，2月28日凌晨陳、劉投宿中和某汽車旅館，劉喝了毒奶茶之後昏睡，陳男持槍射擊劉的左太陽穴斃命。檢方認為陳男行凶，但陳始終否認行凶，堅稱2人吸毒後入睡，他深夜被劉男的呼吸聲吵醒，才發現劉男開槍自戕。

更三審認為，案發現場查獲39包毒奶茶，但劉男沒有遭綑綁、毆打、強迫餵食跡象，劉男生前以手機微信與友人聊天3小時並錄音，錄到的背景聲音都是陳萬庭的打呼聲，還有劉男逐漸語意不清、語無倫次的情況。

而解剖結果也顯示，劉男死時可能正處於毒品吸收、分布至身體的階段，尚未昏迷；劉左手虎口有火藥噴濺痕跡，雖慣用右手，但也不能排除以左手開槍，且劉案發前4天割腕送醫，無法排除劉舉槍自戕；陳供稱當晚11點醒來，發現劉身旁有槍，頭、嘴一直冒血，立刻打分機給櫃檯叫救護車和警察，他再將劉扶起靠在玻璃牆邊，用毛巾替劉止血急救，因劉一直抖，似乎會冷，就替劉蓋上棉被。

櫃檯人員證稱，陳在電話中語氣緊張，要求「趕快（報警送醫）」；救護員證稱劉男當時以坐姿靠牆，有穿上衣和內褲，身蓋棉被、頭蓋毛巾。合議庭認定陳的供詞尚可採信，若是陳開槍，不會試圖救護，無積極證據可證明陳開槍或殺人，罪證有疑，因此改判無罪。

檢方不服更三審判決而上訴，最高法院今認為更三審已詳細說明事實與證據的認定理由，沒有違誤，駁回上訴，全案經6年纏訟，確定無罪。

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