敦南併購案疑涉內線交易 光寶集團創辦人獲不起訴

2022/03/11 11:22

〔記者錢利忠／台北報導〕光寶集團創辦人宋恭源被控洩漏子公司併購案利多消息給單姓友人，涉及內線交易，去年遭檢調搜索及約談後，宋恭源及單姓友人各被諭令3000萬元交保；不過，台北地檢署調查後，認為是單姓友人偷聽到宋恭源的公務電話並外洩給胞妹買股，今將宋恭源不起訴；單姓友人及其胞妹自白認罪並分別繳回犯罪所得5985萬7195元、339萬2440元，今將單姓姊妹起訴並建請法院減輕其刑。

檢調調查，2019年4月間，宋恭源旗下的敦南科技與美商達爾科技達成共識，計劃由達爾公司以每股45元價格收購敦南全部股份，收購案於2019年5月27日通過，兩公司成立併購小組開始執行收購所需的資料蒐集及後續流程，該併購案於2019年8月9日下午1時1分，被公告於公開資訊觀測站，被檢方認定為判斷有無內部人涉及內線交易的重大消息公開時點。

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檢方查出，知悉併購案消息的內部人，自2019年5月27日開始至2019年8月10日早上7時1分止，均被禁止交易敦南公司股票，而單姓友人則在2019年4月下旬某日中午，無意中偷聽到宋恭源正與美商達爾科技的團隊成員在電話中討論併購事宜，單聽到「敦南公司要出售」、「整頓敦南公司股票」等語，涉嫌心生貪念，分別於2019年6月21日至7月4日間，以及2019年7月2日至7月31日期間，以指定價格、數量委託掛單交易，總計不法獲利合計5985萬7195元。

單意外偷聽到內線消息後，除了自己買進敦南股票，還將好康報給妹妹，單妹則於2019年6月28日至8月7日，以網路下單方式，利用其兒女的證券帳戶買進敦南，出脫持股後總計不法套利339萬2440元。

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