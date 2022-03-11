消防「連線」路人救回他一命 金門男致謝學CPR：要用來救人

縣消防局第一大隊副大隊長戴紹恩（左二）協助陳男學習心肺復甦術。（金門縣消防局提供）

2022/03/11 08:57

〔記者吳正庭／金門報導〕金門一名陳姓男子2月間昏倒路旁，靠著路人根據手機那端消防人員「線上教學」CPR（心肺復甦術），和救護員接手一路急救，終於將這名已被宣布OHCA（到院前心肺停止）的男子，從死神面前搶救回來；陳男康復後昨天前往金城消防分隊致謝，並主動學習心肺復甦術，他說，學會後也要用來救人。

金門縣消防局救災救護指揮中心指出，報案指稱金城鎮模範街有一名30多歲男子從商家騎機車出來，不明原因倒臥路旁，指揮中心派遣金城消防分隊救護車前往，同步啟動DA-CPR（線上指導心肺復甦術），以電話指導現場民眾進行CPR急救；路人轉述，當時倒臥男子似無呼吸心跳，情況危急，幾位熱心民眾透過手機接收指揮中心傳來的指令，按步就班、輪流為男子進行CPR胸外按壓。

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縣消防局第一大隊副大隊長戴紹恩說，金城分隊隊員林健益、王俊惟、鳳凰志工陳孟麒到場，發現患者無呼吸、無脈博，立刻使用AED（自動體外去顫器）電擊、架設LUCAS（自動體外心肺復甦機）、置入喉頭罩呼吸道及BVM正壓給氧等急救器材；一旁民眾，忙著將已經十分狹小的巷道內機車移走，讓救護車迅速駛入，才順利將患者送衛福部金門醫院。

患者送醫途中，多次出現脈搏又停止，救護人員又進行一次電擊，一路始終未放棄搶救，終於在到院前讓患者恢復呼吸、心跳。消防救護人員未放棄最後一線希望，成功將這名家中還有兩名幼子的陳姓男子，救回寶貴的生命。

陳男出院後，恢復正常生活，昨天專程前往救護車出勤的金城消防分隊，對當時執行勤務的救護人員表達感謝，他誠摯的態度，讓救護人員士氣大振，更能感受將平日所學成功救回一條人命，是一件功德事。

戴紹恩說，陳男當場主動要求要學習CPR（心肺復甦術），萬一有一天遇到其他人危急時刻，也能派上用場，發揮一己之力，回饋給需要的人。

金門縣消防第一大隊大隊長陳叁奇說，所有的成功救援都是環環相扣，從平時的宣導、民眾的勇敢參與、救護員專業的表現、醫院端的照護，都是此次救護成功的要件，看到家屬感激的笑容，就是給第1線消防救護人員最大的鼓勵。

陳姓男子（右三）前往金城消防分隊，向當時救他的消防人員表達謝意。（金門縣消防局提供）

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